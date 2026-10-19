We twijfelen allemaal, maar klikken toch: vier op de tien heeft weleens klikspijt

REGIO – Een bericht over een pakketje dat onderweg is of een aanbieding die te mooi lijkt om waar te zijn. Bijna iedereen krijgt wel eens een verdacht bericht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vrijwel alle Nederlanders van 18 jaar en ouder (94%) weleens twijfelen aan de betrouwbaarheid van een link, advertentie of bericht. Toch klikken veel mensen. Ruim vier op de tien heeft weleens spijt van een klik. Vaak omdat ze niet goed hebben gekeken of te snel klikten. De campagne Laat je niet interneppen roept Nederlanders daarom op om drie tellen te nemen voor ze klikken. Twijfel je? Klik dan weg.

Online criminaliteit komt heel veel voor. Twee op de drie Nederlanders krijgen jaarlijks te maken met een poging tot cybercrime, 2,4 miljoen mensen worden slachtoffer. Vaak doen criminelen zich voor als een bekende of betrouwbare afzender, zoals een pakketdienst, een bank of de overheid. Ze zetten je onder druk om snel te betalen, reageren of gegevens te delen.

“Online criminelen weten precies hoe ze je zo onder druk kunnen zetten dat je de twijfels die je hebt negeert”, aldus David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid. “Daarbij gebruiken ze de nieuwste technologie. Met AI en gegevens uit datalekken maken ze berichten die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Als overheid zetten we ons hard in om dit tegen te gaan. Voor jezelf biedt het moment van twijfel de beste bescherming.”

Twijfel wordt vaak genegeerd

Vrijwel iedereen twijfelt weleens of een link, bericht of advertentie betrouwbaar is. Vooral aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn (73%) en verzoeken om direct te betalen of betaalgegevens te delen (69%) wekken argwaan. Ook tijdsdruk is voor meer dan de helft (55%) een reden om te twijfelen. Toch luisteren we vaak niet naar dat gevoel: vier op de tien Nederlanders van 18 jaar of ouder hebben weleens spijt van een klik. Bij één derde van hen had dit ook gevolgen, uiteenlopend van financiële schade en diefstal van persoonlijke gegevens tot het installeren van malware.

Haast vergroot de kans op klikspijt

Van alle mensen die weleens spijt hadden van een klik, zegt 45% dat ze op dat moment gehaast of afgeleid waren. Bij 18% kwam het bericht op een logisch moment binnen, bijvoorbeeld omdat ze net een pakket verwachtten. Bijna de helft (46%) geeft achteraf aan niet goed genoeg te hebben gekeken of te snel te hebben gehandeld.

Dat iedereen risico loopt om online misleid te worden, bevestigt ook Aad Lensen, projectleider gedigitaliseerde criminaliteit van de politie.“Er bestaan veel vooroordelen over wie er het meest risico loopt om online misleid te worden. Maar juist het moment en de situatie waarin je het bericht voor je krijgt, spelen een doorslaggevende rol. Het kan dus echt iedereen overkomen, vooral op momenten waarop je gehaast of afgeleid bent. Geef jezelf daarom altijd drie tellen, voordat je klikt, reageert of betaalt.”

We twijfelen allemaal wel eens

Spijt hebben van een klik is een herkenbaar gevoel. Met het begrip klikspijt wil de Rijksoverheid dit gevoel bespreekbaar maken en laten zien dat online misleiding iedereen kan overkomen.

Over de campagne

‘Laat je niet interneppen’ is een campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die Nederlanders helpt online misleiding te herkennen en die oproept om altijd drie tellen te nemen voor je klikt, reageert of betaalt. Meer informatie op laatjenietinterneppen.nl. Op de website staat ook wat je kan doen als je slachtoffer bent geworden van online criminaliteit.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van 23 tot en met 28 september 2026 uitgevoerd door Kien Onderzoek (PanelWizard Direct) onder 1.578 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincie; de maximale afwijking is 2,5% bij 95% betrouwbaarheid.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid