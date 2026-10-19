Zorgen over conditie voetgangersbrug over A7 bij Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Rijkswaterstaat plaatst de bekende Loopbrug Poort van Groningen, die over de A7 bij Bad Nieuweschans ligt, onder een verhoogd inspectieregime. Dit vanwege de ouderdom van de brug. Dat staat in een rapport van Rijkswaterstaat dat eind vorige week werd gepubliceerd.
Het verhoogde inspectieregime voor de opvallende en bekende voetgangersbrug over de A7 van het pompstation naar de Duitse kant van de grens roept vragen op over de veiligheid, maar Rijkswaterstaat benadrukt in het document dat een extra controle niet betekent dat het viaduct op dit moment onveilig is.
Wel zijn er zorgen over slijtage en veroudering van de brug. Daarom gaan inspecteurs van Rijkswaterstaat nu met een hogere frequentie fysieke metingen uitvoeren. Doel hiervan is om de staat van de brug nauwlettend in de gaten te houden, zodat er direct ingegrepen kan worden als de kwaliteit van de constructie achteruitgaat.
Uitstel
Voor de brug van de snelweg A7 over Westerwoldsche Aa daar vlakbij is er ook minder goed nieuws. De noodzakelijke onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden zijn door Rijkswaterstaat officieel aangemerkt als ‘uitgesteld’. Dit betekent dat er binnen de huidige planningsperiode geen groot onderhoud aan de brug zal plaatsvinden.
De uitgestelde werkzaamheden hebben te maken met landelijke prioriteiten en capaciteitsproblemen bij de vaar- en wegbeheerder. Ook bij deze brug blijft Rijkswaterstaat de situatie monitoren totdat de herstelwerkzaamheden alsnog worden ingepland.