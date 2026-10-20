Burgemeester Pekela sluit woning vanwege drugs en illegaal vuurwerk

OUDE PEKELA – Burgemeester Kuin heeft vandaag een woning aan de Veerstraat in Oude Pekela gesloten. Begin dit jaar werd in de woning een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk en harddrugs aangetroffen. Het ging onder andere om cocaïne, xtc en opioïden. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat er vanuit de woning in drugs werd gehandeld.
De burgemeester kan op grond van het Damoclesbeleid een woning of pand sluiten als de regels van de Opiumwet worden overtreden. Dit staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging. De burgemeester beoordeelt per situatie of sluiting nodig is. In dit geval was er voldoende reden om de woning te sluiten. De woning is voor zes maanden gesloten.
Burgemeester Kuin: “Drugshandel vanuit woningen heeft grote gevolgen voor de buurt. Het kan zorgen voor meer criminele activiteiten en onveilige situaties. Ook kan het ervoor zorgen dat mensen zich minder veilig voelen in hun eigen buurt. Dat accepteer ik niet in onze dorpen en buurtschappen.”
Bron: Gemeente Pekela