Gemeentehuis Sellingen krijgt mogelijk vernieuwd onderkomen

WESTERWOLDE – Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde wil het gemeentehuis in Sellingen vernieuwen en de buitendienst onderbrengen op twee gemeentewerven in Vriescheloo en Ter Apelkanaal. De plannen moeten zorgen voor gebouwen en werkplekken die beter aansluiten bij de huidige eisen en de toekomstige behoeften van de gemeente.
Het bestaande gemeentehuis en de gemeentewerven voldoen volgens het college niet meer aan de eisen op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid, arbeidsomstandigheden en ruimtegebruik. Ook is de gemeentelijke organisatie sinds de herindeling gegroeid, waardoor er behoefte is aan betere werkplekken, vergaderruimtes en voorzieningen voor inwoners.
Karakteristiek deel gemeentehuis blijft behouden
Voor het gemeentehuis heeft het college gekozen voor vernieuwing op de huidige locatie in Sellingen. Daarbij blijft het karakteristieke gedeelte van het bestaande gebouw behouden. De overige delen worden vernieuwd.
Met de aanpassing wil de gemeente een gebouw realiseren dat geschikt is voor moderne dienstverlening en een gezonde, duurzame werkomgeving biedt aan medewerkers. Hoewel steeds meer zaken digitaal worden geregeld, blijft persoonlijk contact met inwoners volgens de gemeente belangrijk. Het vernieuwde gemeentehuis moet daarom ook in de toekomst een centrale rol blijven spelen voor inwoners, bestuur en organisatie.
Wethouder Wietze Potze stelt dat de voorgestelde aanpak de beste balans biedt tussen functionaliteit, duurzaamheid, toekomstbestendigheid, uitvoerbaarheid en kosten.
Gemeentewerven in Vriescheloo en Ter Apelkanaal
Ook de huisvesting van de buitendienst wordt aangepakt. Het college wil deze medewerkers in de toekomst laten werken vanuit twee gemeentewerven: één in Vriescheloo voor het noordelijke deel van Westerwolde en één in Ter Apelkanaal voor het zuiden.
De nieuwe werflocaties moeten voorzien in veilige en moderne werkplekken. Daarnaast verwacht de gemeente dat de spreiding bijdraagt aan een efficiëntere inzet van personeel, voertuigen, machines en andere materialen.
Door deze keuze komen de huidige gemeentewerven in Sellingen en Ter Apel op termijn vrij. Over de toekomstige bestemming van deze locaties neemt de gemeenteraad later een besluit.
Gemeenteraad neemt besluit in november
De gemeenteraad bespreekt de voorstellen op 4 november tijdens een commissievergadering. De besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering van 18 november.
Voor de vernieuwing van het gemeentehuis vraagt het college de raad om in te stemmen met de voorkeursvariant en geld beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereiding. Daarmee kunnen onder meer het ontwerp, de planning en de kosten nader worden uitgewerkt. Een definitief besluit over de uitvoering en de benodigde investering volgt later.
Voor de nieuwe gemeentewerf in Ter Apelkanaal vraagt het college de raad om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aankoop, verbouwing en inrichting van de locatie.
Bron: Gemeente Westerwolde