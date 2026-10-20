Halloween in Parkwijk Stadskanaal

STADSKANAAL – Op vrijdag 30 oktober verandert de Parkwijk voor de vierde keer in een griezelparadijs.
Wanneer de duisternis valt, komt de Parkwijk in Stadskanaal tot griezelig leven! Versierde huizen, spannende tuinen en angstaanjagende figuren zorgen voor een Halloween vol sfeer, plezier en kippenvel. Vanaf 19.00 uur kunnen kinderen en volwassenen vanaf het grasveld aan de Beatrixstraat een spannende route door de wijk lopen. (Kinderen onder de 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.)
Inwoners worden uitgedaagd hun huis en tuin te versieren. Het mooiste en engst versierde huis van de wijk wint een prijs.
Aanmelden via: halloweenparkwijk@gmail.com
Bron: Halloween Parkwijk