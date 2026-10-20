Kerken in actie voor statushouders Ter Apel: ‘Pijn aan de ogen’

TER APEL / UTRECHT – Negentien Nederlandse kerkgenootschappen waarbij duizenden kerken zijn aangesloten starten met ‘Actie Onderdak’ om statushouders tijdelijk op te vangen. Met het initiatief willen de kerken de doorstroom in de asielketen bevorderen en zo de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel verlichten, waar nog steeds mensen buiten moeten slapen.
In een klemmende brief die vandaag is verstuurd aan honderden lokale kerkenraden verwijst de leider van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ds. Kees van Ekris expliciet naar Ter Apel. “We zien de beelden van mensen in het gras of in de modder in Ter Apel en dat doet pijn aan je ogen”, schrijft Van Ekris in een bericht op de site van het kerkgenootschap. Volgens de leider van de kerk willen de kerken niet langer lijdzaam toezien hoe het opvangsysteem vastloopt en de sfeer rondom het dossier verhardt.
Om de keten weer in beweging te krijgen, stellen lokale kerkgemeenschappen gedurende maximaal drie maanden onderdak beschikbaar, zoals een leegstaande pastorie, een bijzaal of een gehuurde vakantiewoning. In afstemming met het ministerie van Asiel en Migratie en het COA is vastgelegd dat de gezinnen na drie maanden doorstromen naar hun definitieve woning. Ekris: “Na drie maanden zullen de gasten die onderdak in uw gemeente vinden, verdergaan. Het is dus tijdelijk. Achter de schermen hebben we hard gewerkt om garanties te krijgen van ministerie, COA en lokale burgerlijke gemeenten dat het bij die drie maanden blijft.”
Met de actie hopen de kerken dat er op korte termijn honderden bedden vrijkomen in de reguliere azc’s, zodat het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel wordt ontlast en mensen niet langer in de buitenlucht hoeven te slapen. Van Ekris benadrukt dat je als kerk geen toeschouwer wilt blijven en roept lokale kerkenraden op om tot eind december in te stappen en geschikte ruimte in hun eigen dorp of stad beschikbaar te stellen.