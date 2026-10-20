DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Bunde
Maandag heeft de politie op de parkeerplaats Bunderneuland om 22..40 uur een 39 jarige passagier van een internationale langeafstandsbus aangehouden. Uit een controle in de politiesystemen bleek dat de Nederlandse staatsburger werd gezocht op basis van een arrestatiebevel van het openbaar ministerie in Osnabrück. Hij was eerder veroordeeld voor een woninginbraak. Omdat zijn voorwaardelijke vrijlating is ingetrokken, moet hij nu een gevangenisstraf van één jaar ondergaan.
Na afronding van de politionele procedures werd de man diezelfde nacht nog overgebracht naar een nabijgelegen penitentiaire inrichting.