Pelgrimswandeling Bellingwolde en presentatie Magnusroute

BELLINGWOLDE – Op zondagmiddag 1 november wordt om 13.30 uur rondom Bellingwolde een pelgrimswandeling georganiseerd. De start- en finishlocatie is de Magnuskerk aan de Hoofdweg 227 in Bellingwolde. Aansluitend wordt om 17.00 uur in de Magnuskerk een presentatie gehouden van de Magnusroute en overige pelgrimsroutes door Bellingwolde. De presentatie wordt verzorgd door de Stichting Pelgrimeren in Groningen en Historisch Anloo de bedenker en onderhouder van het Magnusroute.
De Magnusroute is een lange afstandswandeling tussen de Magnuskerken in Hoornsterzwaag in Friesland, Anloo in Drenthe en de Magnuskerk in Bellingwolde. In totaal is het pad 248 km lang omdat de route beide kanten opgaat via verschillende trajecten. Na de presentatie zal de gids van de Magnusroute overhandigd worden aan de wethouder van de gemeente Westerwolde mw. Giny Luth.
De rondwandeling rondom Bellingwolde wordt georganiseerd door de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) en duurt ongeveer 3 uur en heeft een afstand van ca. 9 km. Online aanmelden en vooraf betalen op www.spig.nl is dringend gewenst.
De presentatie in de Magnuskerk begint om 17.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende.
Op de website www.spig.nl zijn maar liefst 5000 km aan pelgrimswandelingen te vinden die gratis te downloaden zijn. Om dit netwerk van 330 wandelroutes in stand te houden is de stichting nog naarstig op zoek naar meer testwandelaars in de hele provincie Groningen. Via de website kunnen de testlopers zich opgeven.
Bron: Stichting Pelgrimeren in Groningen