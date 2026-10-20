REGIO – De metropool Groningen/Assen gaat de komende jaren tienduizenden huizen bouwen. Logisch als je kijkt naar het huidige woningtekort. Maar Pieter Omtzigt vraagt zich af: Voor wie worden die huizen gebouwd?
Nederland vergrijst en sinds 2010 daalt het geboortecijfer. In Groningen en Drenthe zijn er nu jaarlijks 3300 meer sterftes dan geboortes en dat loopt alleen maar verder op. Dat zou uiteindelijke betekenen dat de bevolking in deze twee provincies met 100.000 krimpt.
Omtzigt gooide onlangs met een opiniestuk in Dagblad van het Noorden de knuppel in het hoenderhok. Het artikel leidde tot felle reacties. Heeft Omtzigt een punt? Moeten er wel zoveel huizen worden gebouwd? En wat doen we voor al die mensen die nu een woning zoeken? Heeft het Noorden een plan om de krimp op te vangen? Is er een strategie?
Pieter Omtzigt is 2 november te gast in Newsnight at the Grand. Hij gaat in gesprek met onder andere Rik van Niejenhuis, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen van Groningen. Het complete programma maken ze zo snel mogelijk bekend via de website van Newsnight. Presentatie: Edwin Mooibroek.
Wanneer: maandag 2 november, Grand Theatre in Groningen.
Het begint om 20:00 uur. Kaarten bestel je hier: https://newsnight.nl/2-november-pieter-omtzigt-voor-wie-bouwt-het-noorden-tienduizenden-huizen/
Over Newsnight
Newsnight at the Grand is een initiatief van Diepduik Media in samenwerking met de Groninger Internet Courant en Grand Theatre Groningen. De redactie van Newsnight is onafhankelijk.
Bron: Diepduik Media