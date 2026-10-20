Presentatie 10 editie Groninger Scheurkalender in Forum

GRONINGEN – Wat in 2016 als idee begon wordt op 24 oktober feestelijk in Forum gevierd. Met een gevarieerd jubileumprogramma trakteert stichting Groningen GIST, uitgever van de Groninger Scheurkalender, haar inzenders, medewerkers, partners en geïnteresseerden voor hun betrokkenheid en enthousiasme.
Ieder jaar worden Groningers opgeroepen met een persoonlijke foto antwoord te geven op de vraag ‘Wat beweegt je?’ Met als gevolg vele honderden ingezonden foto’s waarvan ieder jaar een scheurkalender wordt gemaakt. Voor de nieuwe editie die op 24 oktober in Forum gepresenteerd wordt zijn circa 1.200 foto’s ingezonden. De jury, onder leiding van Kees van der Meiden -voormalig directeur Noorderlicht- wordt ieder jaar voor een haast onmogelijke opgave gesteld om uit alle inzendingen slechts 320 exemplaren te selecteren.
Langste slow motion film
Als eerbetoon aan alle inzenders die niet in de kalender zijn opgenomen ontstond het idee van al deze foto’s een soort film te maken. Een film over Groningen waar duizenden Groningers, burgemeesters en vele bekende en minder bekende Groningers een bijdrage aan hebben geleverd. Filmmaker Mark Witte werd gevraagd er een mooi geheel van te maken, waarin hij meer dan geslaagd is. Op 24 oktober wordt het publiek, ook niet inzenders, in de Rabozaal van Form getrakteerd op de primeur; een trailer van ca 30 minuten. Eind dit jaar wordt de film die in de originele versie meer dan 16 uur duurt, bij Guinness books of records aangeboden. De trailer, die 30 minuten duurt, wordt om 13.30 uur, 16.30 uur en 20.30 uur in de Forum Rabozaal vertoond en is voor iedereen gratis te zien. Bezoekers moeten wel een plaats reserveren. zie www.groningerscheurkalender.nl
Gratis toegang
De officiële presentatie van de Groninger Scheurkalender is in de ochtend. Als gevolg van de grote belangstelling -de zaal was binnen 24 uur vol- heeft de organisatie besloten om de presentatie ook om 19.00 uur te doen. In een iets aangepaste vorm. Het hele programma staat op de website www.groningerscheurkalender.nl
Bron: de Groninger Scheurkalender