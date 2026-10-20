Provincie helpt jongeren op eigen benen te staan

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt de komende drie jaar ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar aan het project ‘Een vliegende start’. Om jongeren, die dat nodig hebben, van 18 tot 21 jaar te helpen zelfstandig te wonen na verblijf in de jeugdhulp. Het project combineert wonen, financiën, opleiding of werk, gezondheid en een sociaal netwerk. Hiermee vergroot de zelfstandigheid van de jongeren en voorkomt instromen in de langdurige zorg- en hulptrajecten.



Sommige kinderen of jongeren tot 18 jaar kunnen niet (meer) thuis wonen. Zij krijgen jeugdhulp met verblijf. Vanaf 18 jaar moeten deze jongeren op eigen benen staan. Maar veel van hen hebben geen sociaal vangnet. Hebben een verhoogd risico op schulden en dakloosheid. En ervaren stress door financiële onzekerheid. Het project ‘Een vliegende start’ biedt de jongeren twaalf maanden lang een financiële schenking in combinatie met begeleiding en ondersteuning op vijf kerngebieden van bestaanszekerheid: wonen, financiën, opleiding/werk, gezondheid en een netwerk.



Gedeputeerde Pascal Roemers: “Elke jongere van 18 jaar of ouder moet een stabiele toekomst kunnen opbouwen. Voor jongeren uit de jeugdhulp met verblijf is dat vaak geen eenvoudige opgave. Zij krijgen vaak geen vervolgzorg, kunnen geen beroep doen op ondersteuning van hun ouders en hebben geen sociaal vangnet. Door dit project worden de jongeren geholpen met op eigen benen te staan. Dit vergroot hun bestaanszekerheid en geeft hun perspectief op opleiding, werk en een stabiel leven”.



Rust, ruimte en perspectief op een zelfstandig leven

Jongeren die uit de jeugdhulp met verblijf komen, moeten zichzelf redden. Hebben ze geen werk of volgen ze geen opleiding, dan krijgen ze van de gemeente bijstand volgens de ‘jongerennorm’. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de ouders nog onderhoudsplichtig zijn. Als beroep op ouders niet mogelijk is, kan een jongere een aanvulling krijgen. Maar het regelen hiervan is voor deze jongeren vaak (te) ingewikkeld.



Het project ‘Een vliegende start’ geeft deze jongeren een jaar lang financiële steun. Dit biedt rust en ruimte en perspectief om aan hun toekomst te bouwen. Naast de financiële steun wordt de jongere begeleid door een professional én als dat zinvol is een ervaringsdeskundige buddy. Het project voorkomt hiermee instroom in de langdurige zorg- en hulptrajecten, bevordert zelfstandigheid en draagt bij aan armoedepreventie. Het project maakt onderdeel uit van het Programma Kansen voor Kinderen. Dit provincie brede programma heeft als doel het doorbreken van generatiearmoede.



Programmamanager Kansen voor Kinderen bij CMO Stamm, Hermien Maarsingh: “Kansen voor Kinderen is een werkwijze gericht op het doorbreken van generatiearmoede. We weten dat juist deze groep jongeren heel kwetsbaar is. Om een eerlijke kans te maken op een stabiel leven hebben juist zij bij de start begeleiding en financiële ondersteuning op maat nodig. Gebaseerd op de aanpak ‘Thoes’ van de gemeente Groningen (uitgevoerd door WerkPro) willen we met ‘Een vliegende start’ de ondersteuning verbreden naar jongeren die uitstromen uit verblijf in de jeugdhulp.”



Uitvoeringsprogramma Gezondheid

Het project ‘Een Vliegende start’ is opgenomen in het provinciale uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024-2025 van Nationaal Programma Groningen. Dit programma richt zich op vier thema’s: bestaanszekerheid, maatschappelijke basisvoorzieningen, collectieve preventie en data & technologie binnen de (gezondheids-)zorg. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 19 maart 2024 ingestemd met dit programma. Voor de periode 2026-2029 is er ook een uitvoeringsprogramma. In totaal heeft Nationaal Programma Groningen voor het programma Gezondheid 2024-2029 zo’n 74 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bron: Provincie Groningen