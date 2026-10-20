Provincie investeert met extra geld voor onderhoud monumenten

GRONINGEN – Eigenaren van Rijksmonumenten in de provincie Groningen (GRRG) van € 11,25 miljoen naar € 19,5 miljoen. Door deze verhoging is er meer geld beschikbaar om monumentale gebouwen goed te onderhouden en te herstellen. Daarmee blijven deze bijzondere panden behouden voor de toekomst.
Grote belangstelling voor de regeling
De belangstelling voor de subsidieregeling is groot. Veel eigenaren van rijksmonumenten hebben ondersteuning nodig om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dankzij het extra budget kunnen meer aanvragen worden toegekend.
Goed onderhoud voorkomt dat monumenten verder achteruitgaan en helpt om bijzondere gebouwen in Groningen in goede staat te houden.
Erfgoed belangrijk voor Groningen
De provincie Groningen zet zich al jarenlang in voor het behoud van haar rijksmonumenten. Rijksmonumenten, zoals boerderijen, woningen, kerken, molens, buitenplaatsen en historische tuinen, zijn een belangrijk onderdeel van de Groningse geschiedenis. Gedeputeerde Susan Top: “Onze monumenten zijn van grote waarde voor Groningen. Ze bepalen het gezicht van onze dorpen en steden en vertellen het verhaal van onze provincie. Met deze extra investering helpen we eigenaren om hun monumenten goed te onderhouden en zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten.”
Meer mogelijkheden voor eigenaren
Sinds de start van de regeling hebben honderden monumenteigenaren gebruikgemaakt van de subsidie voor restauratie en groot onderhoud. De regeling maakt het mogelijk om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die vaak niet of moeilijk uit eigen middelen kunnen worden bekostigd.
De verhoging van het subsidieplafond sluit aan bij de aanhoudende vraag naar ondersteuning en de ambitie om monumenten duurzaam in stand te houden. Daarbij blijft het ook mogelijk om onderhoudswerkzaamheden te combineren met energiebesparende maatregelen, herbestemming en de kosten van het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking: investeringen die bijdragen aan een toekomstbestendig gebruik van monumenten.
Samen werken aan erfgoed
De subsidieregeling GRRG maakt deel uit van het Erfgoedprogramma. Samen met verschillende partners werkt de provincie aan het behoud en de ontwikkeling van het Gronings erfgoed. Zo kunnen monumenten worden onderhouden, gerestaureerd en geschikt blijven voor gebruik in de toekomst.
Meer informatie
Meer informatie over de GRRG en de voorwaarden voor subsidieaanvragen is te vinden op www.provinciegroningen.nl/grrg
Bron: Provincie Groningen