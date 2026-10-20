Provinciebestuur op werkbezoek in Pekela

PEKELA – Het provinciebestuur, onder leiding van commissaris van de Koning René Paas, was vandaag op werkbezoek in Pekela.
De commissaris en de gedeputeerden vergaderden eerst zelf in dorpshuis De Riggel in Boven Pekela. Na een gezamenlijke lunch met het Pekelder college van B&W ging het hele gezelschap in de Gadobus voor een rondtoer door Pekela.
Met burgemeester Jaap Kuin als reisleider ging het langs het Pekelder Hoofddiep, waar de werkzaamheden aan de bruggen en de beschoeiing werden bekeken.
Daarnaast werden de voormalige houtzagerij en de dorpskern van Nieuwe Pekela bekeken. In Oude Pekela werd aandacht besteed aan de St Willibrorduskerk, winkelcentrum De Helling en plannen voor het Britanniaterrein. De rondtoer werd afgesloten in de Hooiwijk.
Commissaris van de Koning René Paas keek met plezier terug op de rondleiding door Pekela. Mooi om te zien wat hier allemaal gebeurt. Erg leerzaam. Het smaakt naar meer.’ Of zoals gedeputeerde Susan Top het zei: ‘Goud bezig.
Bron/foto’s: Gemeente Pekela