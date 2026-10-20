Repair Café officieel geopend bij Wedeka in Ter Apel

Overdag volop zon en droog, pas vannacht en morgen neerslag

Dinsdag De dinsdag start fris, zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon in onze regio volop en blijft het de gehele middag droog. Waar het zuiden van het land later vanmiddag al bewolking en lichte regen krijgt, profiteren we in Oost-Groningen tot het einde van de middag van het zonnige weer. Met een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft komt de temperatuur uit op een maximale waarde van rond de 12°C. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, maar onder opklaringen blijft het in ons noordoosten ook ’s avonds nog langere tijd droog.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag raakt het geheel bewolkt en gaat het vooral in het noorden en oosten regenen. Door de bewolking en neerslag koelt het in ons noordoosten af naar een minimumtemperatuur van rond de 4°C. De wind draait naar zuidelijke richtingen en waait matig met 3 Bft.

Woensdag Morgen, woensdag 21 oktober, start de ochtend nog bewolkt met wat lichte regen of motregen. Gedurende de ochtend wordt het droog en komt de zon tevoorschijn. ’s Middags blijven er in het noordoosten zonnige perioden en heeft het droge weer veruit de overhand, terwijl het zuidwesten juist weer meer bewolking en regen krijgt. De middagtemperatuur stijgt naar zo’n 14°C bij een matige zuidenwind van 3 Bft. Woensdagavond verloopt op de meeste plaatsen droog met een matige zuidwestenwind.

Tip van de redactie: Geniet overdag volop van het mooie weer! Trek wel een warme jas aan, het is best fris!