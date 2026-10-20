Repair Café officieel geopend bij Wedeka in Ter Apel

TER APEL – Het Repair Café in Ter Apel is dinsdag officieel geopend op de nieuwe locatie in de kringloopwinkel van Wedeka aan de Drenthweg. Inwoners kunnen hier voortaan kleine huishoudelijke apparaten laten repareren door vrijwilligers.
De verhuizing is het resultaat van een samenwerking tussen Wedeka en Welzijn Westerwolde. Volgens Wedeka-directeur Johan Hamster past het Repair Café goed bij de kringloopwinkel. „Het is ontzettend logisch voor ons om het hier te laten gebeuren. Repareren is eigenlijk een vast onderdeel van de recyclingketen.”
Het initiatief ontstond toen Hamster Welzijn Westerwolde benaderde. „We hebben hier een prachtige plek. Hebben jullie nog mogelijkheden of ideeën om dit nog meer een thuis van Ter Apel te laten worden?”
Hamster ziet de belangstelling voor de kringloopwinkel groeien en roept inwoners op spullen een tweede leven te geven. „Breng je spullen alsjeblieft. Geef ze een tweede leven, geef ze een tweede kans. Geef andere buurtbewoners de kans om ook weer gebruik te maken van de spullen waar jij vanaf wil.”
Het Repair Café is sinds 6 oktober gevestigd aan de Drenthweg 3 en iedere dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Reparaties worden uitgevoerd tegen een vrijwillige bijdrage.
Malou Vos
De video vindt u ook hier.