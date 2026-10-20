Sherlock Holmes komt naar Theater Geert Teis

STADSKANAAL – Op woensdag 18 november komt Sherlock Holmes naar Theater Geert Teis in Stadskanaal.
REP Entertainment brengt opnieuw een moordmysterie naar het toneel. ‘Sherlock Holmes is ‘s werelds beroemdste detective en er zijn slechts weinig mensen die zo tot de verbeelding spreken,’ zegt Rick Engelkes, producent van REP Entertainment.
In deze groots opgezette theatervoorstelling spelen onder anderen Mark Rietman als de beroemde detective en Ferdi Stofmeel als zijn trouwe metgezel dokter Watson, Myrthe Burger, Finn Poncin, Lois Senger, Marthe Ledegang en Benjamin Jas. Peggy Vrijens en Fockeline Ouwerkerk delen de rol van Irene Adler. Het script is geschreven door Jibbe Willems en de regie is in handen van Jasper Verheugd.
Wanneer een bekende vrouw onder verdachte omstandigheden overlijdt, lijkt de zaak al snel opgelost. De schuldige lijkt gevonden en de verklaring lijkt logisch. Maar Sherlock Holmes neemt daar geen genoegen mee. Samen met Watson duikt hij dieper in de zaak. Welke aanwijzingen doen er werkelijk toe? Wie spreekt de waarheid en wie houdt iets achter?
Meer informatie: www.repentertainment.nl/sherlockholmes
Bron: REP Entertainment