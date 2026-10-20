The Oldtime Stringband brengt aanstekelijke bluegrass, folk en americana in KleinKunstTheater Holte

ONSTWEDDE – Op 8 november verzorgt The Oldtime Stringband een optreden in het KleinKunstTheater in Holte.
Met een aanstekelijke mix van bluegrass, folk en americana weet The Oldtime Stringband al veertien jaar muziekliefhebbers te enthousiasmeren. De band, afkomstig uit Hoorn en Amsterdam, combineert eigen nummers met traditionele songs en favoriete covers. Het resultaat is een herkenbaar, afwisselend geluid waarbij het speelplezier vanaf het eerste moment voelbaar is.
Van documentaire naar internationale podia
The Oldtime Stringband werd oorspronkelijk opgericht om een documentairepresentatie over koeienschilder Ruud Spil muzikaal te begeleiden. Wat begon als een eenmalig muzikaal avontuur, groeide uit tot een band met een indrukwekkend repertoire en een flinke hoeveelheid podiumervaring.
Inmiddels zijn de muzikanten vier cd’s, drie tournees door Engeland, een tournee door Californië en talloze optredens in Nederland, Duitsland en België verder. Ook op internationale internetradiostations is hun muziek regelmatig te horen.
Vier albums vol rootsmuziek
De eerste opnames waren aanvankelijk bedoeld als demo. De enthousiaste reacties waren echter zo positief dat de band besloot het materiaal in eigen beheer uit te brengen. Dat album verscheen onder de titel Gotta Stop Kickin’ My Dog Around.
Daarna volgden nog drie officiële studioalbums: Chicken Crows For Day, Cat’s Got The Measles en Pretty Little Horses. De albums laten horen waar The Oldtime Stringband voor staat: een levendige combinatie van eigen composities, traditionele nummers en zorgvuldig gekozen covers.
Een herkenbaar geluid en zichtbaar speelplezier
Het bijzondere geluid van The Oldtime Stringband ontstaat uit de combinatie van gitaar, fiddle, banjo, mandoline en contrabas, aangevuld met vierstemmige achtergrondzang en de karakteristieke leadzang van zangeres Shelly O’Day.
De muzikanten vullen elkaar moeiteloos aan en geven ieder nummer een eigen karakter. Van opzwepende bluegrass tot sfeervolle folk en americana: de afwisseling is groot, maar de muzikale identiteit blijft herkenbaar.
Wie The Oldtime Stringband live hoort, merkt al snel dat de band niet alleen draait om muzikaal vakmanschap, maar vooral ook om het plezier van samen muziek maken. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk en maakt ieder optreden tot een levendige muzikale belevenis.
The Oldtime Stringband staat garant voor een avond vol authentieke rootsmuziek, verrassende muzikale combinaties en aanstekelijk speelplezier.
KleinkunstTheater Holte, Holte 58 Onstwedde
Aanvang 15.00 uur
Meer info vindt u HIER.
Bron: Janneke Eefsting Holwerda, KleinKunstTheater Holte