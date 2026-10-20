Vrijdag 30 oktober is het weer zover: de Halloweenoptocht in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De Halloweenoptocht in Vlagtwedde zal dit jaar voor de 25e keer worden gehouden.
25 jaar geleden was de optocht in Vlagtwedde een van de allereerste griezelevenementen in de regio. De optocht is inmiddels een traditie te noemen. Jaarlijks lopen er enkele honderden deelnemers mee. De organisatie hoopt ook dit jaar op weer veel deelnemers die er super griezelig uitzien. Net als voorgaande jaren vertrekt de stoet, onder begeleiding van muziekkorps DINDUA, om 19.00 uur bij de MFA in Vlagtwedde. Hier zal bij het vertrek een lichtshow zijn om alvast een beetje in de stemming te komen.
Onderweg zullen diverse griezelfiguren te zien zijn die de sfeer compleet maken. De organisatie hoopt ook dat weer veel bewoners langs de route de route gaan versieren zodat er voor de deelnemers veel te zien is.
De organisatie zal zelf vanaf maandag 26 oktober het dorp alvast gaan versieren.
De optocht eindigt op de parkeerplaats achter p.c. Rendering, waar veel vertier zal zijn. Kinderen kunnen er broodjes bakken, pompoensoep proeven en spelletjes doen. Op de parkeerplaats is ook weer een lichtshow nu met muziek. In discotheek de Schutstal kunnen de kinderen griezelranja proeven en zal een waarzegster de kinderen van alles op de mouw spelden. Ook is er voor de allerkleinsten een verhalenvertelster.
Voor alle deelnemende kinderen is er een goodiebag. Ook mogen kinderen een kleurplaat halen bij de Vlagtwedder winkeliers en deze kunnen ze dan inleveren tot en met donderdag 29 oktober. Hiermee is een aantal cadeaubonnen te winnen.
Deelname is op eigen risico
Bron: Joyce ten Holt en Henk Vieregge
Foto: Henk Pruim