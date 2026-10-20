Vrijspraak voor Pekelder jongen na verwoestende nieuwjaarsbrand Lindenlaan

NIEUWE PEKELA / GRONINGEN – De rechtbank Noord-Nederland heeft een 16-jarige jongen uit de gemeente Pekela volledig vrijgesproken van brandstichting. Hij werd door het Openbaar Ministerie ervan beschuldigd tijdens de afgelopen jaarwisseling een verwoestende brand te hebben veroorzaakt bij een rijtje seniorenwoningen aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela.
Drie huizen raakten daardoor zo ernstig beschadigd dat ze moeten worden gesloopt. Vijf alleenstaanden en een ouder echtpaar verloren hun woning en moesten elders worden ondergebracht.
De uitslaande brand brak uit in de nacht van 31 december op 1 januari. Hulpdiensten en buurtbewoners schoten te hulp om de oudere inwoners op tijd te evacueren. Het Openbaar Ministerie (OM) betoogde dat de verdachte een vuilcontainer in brand had gestoken of vuurwerk in de bak had gegooid, waarna deze tegen de achtergevel van een van de seniorenwoningen zou zijn geplaatst. De officier van justitie eiste een werkstraf van 50 uur en 180 dagen voorwaardelijke jeugddetentie.
De rechtbank oordeelt echter dat er geen bewijs is tegen de jongen, die de beschuldigingen vanaf het eerste verhoor consistent heeft ontkend. Uit het forensisch onderzoek van de politie kon geen duidelijke conclusie worden getrokken over het exacte ontstaan van de brand. Daarnaast ontbreekt volgens de rechter direct bewijs: er zijn geen getuigen die verdachte nabij de container heeft gezien.
De beschuldiging steunde volgens de rechter hoofdzakelijk op ‘verklaringen van horen zeggen’. Twee getuigen verklaarden dat de jongen tegen hen zou hebben gezegd dat hij een container in brand had gestoken. De rechtbank oordeelt dat dit losse gerucht, zonder aanvullend ondersteunend bewijs, volstrekt onvoldoende is voor een veroordeling.