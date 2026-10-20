Waargebeurd liefdesverhaal The Cycle of Love in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 27 oktober vertoont Filmhuis vanBeresteyn de documentaire The Cycle of Love. De film vertelt het bijzondere waargebeurde verhaal van de jonge Indiër PK Mahanandia, die in 1975 verliefd wordt op de Zweedse Lotta von Schedvin.
Wanneer Lotta terugkeert naar Zweden, besluit PK haar achterna te reizen. Met nauwelijks geld op zak stapt hij op een tweedehands fiets en begint aan een tocht van meer dan 10.000 kilometer. Onderweg trekt hij door onbekende landen en over bergpassen en is hij regelmatig afhankelijk van de hulp van mensen die hij ontmoet.
PK groeit op als dalit, onderaan het Indiase kastensysteem. Bij zijn geboorte voorspelt een astroloog dat hij ooit een vrouw uit een ver land zal ontmoeten. Jaren later lijkt zijn ontmoeting met Lotta in New Delhi die voorspelling werkelijkheid te maken.
Oscarwinnend regisseur Orlando von Einsiedel volgt het verhaal door de reis opnieuw af te leggen met PK en een jonge acteur die hem vertolkt. Met reconstructies, interviews en ontmoetingen onderweg brengt de documentaire verleden en heden bij elkaar in een verhaal over liefde, doorzettingsvermogen en de mensen die PK onderweg helpen.
Datum: dinsdag 27 oktober 2026
Aanvang: 14.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn