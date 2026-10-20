Werkzaam in Duitsland, thuiswerken in Nederland: hoe zit dat?

NEDERLAND, DUITSLAND – Wie in Nederland woont en in Duitsland werkt – of omgekeerd – moet met een aantal zaken rekening houden. De zorgverzekering, pensioenopbouw, het betalen van loonbelasting en ook de belastingaangifte zijn dan bijvoorbeeld net iets anders geregeld. Wordt er dan ook nog (gedeeltelijk) vanuit huis gewerkt voor de buitenlandse werkgever? Dan kan dat gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en belastingheffing. Op maandag 9 en 16 november organiseren de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens twee webinars over dit onderwerp.
Het webinar op maandag 9 november is bedoeld voor werknemers die in Nederland wonen en voor een Duitse werkgever (gedeeltelijk) remote werken en wordt gehouden in het Nederlands.
In het webinar op 16 november staat de omgekeerde situatie centraal: werknemers die in Duitsland wonen en voor een Nederlandse werkgever (gedeeltelijk) remote werken. Dit webinar wordt in het Duits gehouden.
Beide webinars zijn kosteloos bij te wonen en worden gehouden van 16.30 tot 17.30 uur via Microsoft Teams.
Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden via de volgende aanmeldformulieren:
9 november: remote werken voor een Duitse werkgever (in het Nederlands): https://wiki.grenzinfo.eu/webinar-telearbeit-NLarbeitgeber-NL
16 november: remote werken voor een Nederlandse werkgever (in het Duits): https://wiki.grenzinfo.eu/webinar-telewerk-DEwerkgever-DE
Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website van de GrensInfoPunten: https://grenzinfo.eu/nl/grensinfopunten-organiseren-web-seminars-over-telewerk-voor-een-duitse-of-nederlandse-werkgever/.
Over de GrensInfoPunten
De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen en sociale zekerheid wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te vinden via onderstaande button.
Bron: GrensInfoPunt