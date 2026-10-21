Herinneringen in het licht: herdenkingsavond voor verloren dierbaren

WINSCHOTEN – Op zondag 1 november kunnen Oldambtsters op de begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten terecht om hun overleden dierbaren te herdenken.
Van 17.30 tot 20.00 uur is de begraafplaats toegankelijk. Tijdens deze avond hebben bezoekers de gelegenheid om stil te staan bij de mensen die ze missen. Ze kunnen een lichtje aansteken, een herinnering planten of de naam van een dierbare laten tonen. Ook is er muziek. Voor de kinderen wordt een passend verhaal voorgelezen.
Naam of foto tonen
Bezoekers die de naam en/of een foto van hun dierbare willen laten tonen, kunnen de naam en de foto vóór 27 oktober mailen naar: begraafplaatsen@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van “een licht in beeld”.
Bron: Gemeente Oldambt