Herinrichting Jakob Bruggemalaan duurt vier weken langer

VEENDAM – Een leiding aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam is twaalf centimeter te hoog gelegd. Het aangelegde leidingwerk moet daardoor volledig worden verwijderd en opnieuw worden aangelegd. De eerste fase van de herinrichting loopt hierdoor naar verwachting vier weken uit.
De vertraging betreft het gedeelte tussen de Nassaustraat en de Ubbo Wilkensstraat. Deze fase duurt nu in totaal vijftien weken. Aannemersbedrijf Koen Meijer heeft bewoners met een brief van maandag 19 oktober geïnformeerd over de gewijzigde planning. Daarin wordt gesproken over een noodzakelijke aanpassing.
Het project kende al eerder tegenvallers. In mei werd de herinrichting doorgeschoven naar maart 2027, omdat een bestaande leiding richting het kanaal in slechtere staat verkeerde dan verwacht. Ook de benodigde asfaltwerkzaamheden in de winter speelden daarbij een rol. In juni werd de werkvolgorde aangepast, waardoor een deel van het project toch in 2026 kon worden uitgevoerd.
Vervolgens werd de start van de eerste fase drie weken uitgesteld vanwege een spoedklus aan het Museumplein. Uiteindelijk begonnen de werkzaamheden op maandag 21 september, met een aangekondigde uitvoeringsduur van ongeveer elf werkweken.
De herinrichting wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veendam. Naast het vervangen van de riolering wordt de regenwaterafvoer verbeterd. Ook komt er een nieuwe brug, waarmee de oude loop van de Oude Ae weer zichtbaar wordt.
Voor omwonenden betekent de nieuwe vertraging langer overlast. De Jakob Bruggemalaan blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en bedrijfspanden blijven te voet bereikbaar.
Afvalcontainers kunnen op de gebruikelijke ophaaldag aan de straat worden gezet. Waar de vuilniswagen niet kan komen, regelt de aannemer het legen en terugbrengen. Bewoners wordt gevraagd hun huisnummer duidelijk op de container te vermelden.
Via de app Nieuws van de Bouw kunnen omwonenden de voortgang en eventuele wijzigingen volgen.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Peter Panneman