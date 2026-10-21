Jachthaven Molenstreek krijgt een digitale update

VEENDAM – De jachthaven aan de Molenstreek in Veendam krijgt een modernere stroomvoorziening, een digitaal reserverings- en betaalsysteem en toegang tot de toilet- en doucheruimten via QR-codes. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor 55.000 euro beschikbaar laten stellen.
Het college stemde op 22 september in met de aanpassingen. De gemeenteraad krijgt bij de Najaarsrapportage 2026 het voorstel om het krediet beschikbaar te stellen. Vooruitlopend op dat raadsbesluit heeft het college toestemming gegeven om de werkzaamheden te starten.
Drie verbeteringen
De gemeente laat op vragen weten dat de 55.000 euro bestemd is voor alle drie de maatregelen samen. Het bedrag gaat dus naar de modernisering van de stroomvoorzieningen, de invoering van I-Marina en de digitale toegang tot het sanitair.
Wat is I-Marina?
I-Marina is een digitaal systeem waarmee watersporters online een ligplaats kunnen reserveren en hun verblijf kunnen betalen. Dat kan via een website op bijvoorbeeld een smartphone. Een aparte app downloaden is daarvoor niet nodig. De boeking en betaling worden direct verwerkt in het systeem van de havenbeheerder.
Daarnaast wordt de toegang tot de toilet- en doucheruimten gedigitaliseerd. Bezoekers krijgen hiervoor toegang via QR-codes, bevestigt de gemeente.
Wanneer de aanpassingen worden uitgevoerd en het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen, is nog niet bekendgemaakt.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl