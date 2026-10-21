Landelijke en regionale websites plat door beveiligingslek

REGIO – Verschillende grote en kleine websites in heel Nederland zijn woensdag uit voorzorg offline gehaald vanwege twee ernstige beveiligingslekken in de programmeertaal PHP. Onder meer DigiD, MijnOverheid, diverse overheids- en onderwijssystemen en meerdere media- en vervoersbedrijven zijn momenteel niet bereikbaar.
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meldt dat er vooralsnog geen grote actieve inbraken via het lek zijn vastgesteld, maar benadrukt dat elk PHP-systeem dat direct aan het publieke internet gekoppeld is, kwetsbaar kan zijn. Beheerders van tal van overheidsdiensten en openbare voorzieningen nemen daarom het zekere voor het onzekere en hebben hun portalen tijdelijk uit de lucht gehaald.
Dat betekent dat digitale overheidsdiensten waarvoor moet worden ingelogd met DigiD of MijnOverheid tijdelijk onbereikbaar zijn. Ook diverse diensten in de regio en het streekvervoer kunnen hinder ondervinden bij het online beheren van accounts of abonnementen.
Inwoners wordt geadviseerd om dringende zaken die DigiD of specifieke overheidswebsites vereisen uit te stellen tot later op de middag of avond, dan moet er een oplossing beschikbaar zijn.