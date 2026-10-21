MF Jakob Pronk, Frederik Bos en Egbert Wierenga, van Damclub Winschoten, namen deel aan het EK dammen in Beilen

WINSCHOTEN, BEILEN – Tijdens de noordelijk herfstvakantie stond de foyer van de VOLTA school in het Drentse Beilen in het teken van het EK dammen voor senioren. Onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond was de organisatie in vertrouwde handen van Hijken DTC. Het niveau bij zowel het classic- alsmede het rapid- en Blitztoernooi had een gemiddelde rating ruim boven de 1200 KNDB ratingpunten. De arbitrage was in handen van internationaal scheidsrechter Johan Demasure uit België.
Start damweek
Zaterdag 10 t/m vrijdag 16 oktober stond de zogenaamde “Classic” uitvoering van het EK toernooi gepland met ruim 120 deelnemers. De spelers werkten hierbij 9 ronden “Zwitsers systeem” af. Kampioen werd hier GMI Jitse Slump uit Landgraaf op de voet gevolgd door MI Kevin Machtelinck uit Frankrijk. Derde werd GMI Erno Prosman. Bij de dames werd GMIF Yuliia Makarenkova uit Ukraïne kampioen, met als 2e landgenote GMIF Viktoriya Motrichko en 3e toptalent MFF Alise Misane uit Letland. Jakob Pronk uit Winschoten kwam in dit sterke veld tot een goede score van 8 punten.
EK Rapid
Zaterdag 17 oktober stond het EK Rapid op de wedstrijdkalender. Kampioen bij de mannen werd hier GMI Alexander Shvartsman, dammend onder de vlag van Israël, 2e GMI Martijn van IJzendoorn en 3e GMI Simon Harmsma. Bij de dames ging de titel naar GMIF Viktoriya Motrinhko uit Ukraïne, 2e GMIF Natalia Sadowska uit Polen en derde GMIF Marta Bankovska eveneens uit Polen,
EK Blitz
Zondag werd het EK toernooi afgesloten met het EK Blitz. Ook hier 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 + 3”. Frederik Bos uit Glimmen en Egbert Wierenga uit Scheemda namen hier eveneens aan deel, waarbij Frederik een keurige 50% en 9 punten scoorde. Egbert was, in dit zware veld, terug te vinden in de onderste regionen. Alexander Shvartsman uit de Ukraïne pakte met het kampioenschap “de dubbel”, met als tweede GMI Jan Groenendijk en 3e GMI Jitse Slump uit Landgraaf. Bij de dames werd GMIF Natalia Sadowska uit Polen kampioen, 2e GMIF Marta Bankovska uit Polen, 3e werd GMIF Viktoriya Motrinchko uit Ukraïne.
“Kids Fun Day’s Oldambt”
Damclub Winschoten en Schaakclub Van der Linde uit de Molenstad gaven in de herfstvakantie gezamenlijk acte de préséance in sporthal Winschoten bij het 10-jarig jubileum van “Kids Fun Day’s”. Beide denksportclubs stonden daarbij namelijk op het zogenaamde “Denksportplein” en kregen veel enthousiaste basisschoolleerlingen aan de borden. Organisator Wilma Hassink-Bunt was uitermate content na een goed verlopen evenement.
Bron: Geert Lubberink