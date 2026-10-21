Parkeerprobleem Bodenweg Ter Apel leidt tot verordening heel Westerwolde

TER APEL / WESTERWOLDE – Vier parkeerplaatsen aan de Bodenweg in Ter Apel zijn voor het college van B&W de directe aanleiding om vanavond, woensdag 21 oktober, een algehele Parkeerverordening voor de héle gemeente Westerwolde voor te leggen aan de raad. De slepende parkeerkwestie in de bodenstraat kostte de gemeente inmiddels al zo’n € 60.000,-, zonder dat er een definitieve oplossing is gevonden.
Het geld ging onder meer op aan het herhaaldelijk repareren en vervangen van beschadigde parkeerbeugels in het straatje achter de Hoofdstraat in Ter Apel. Dat staat in de stukken die vanavond worden besproken in de gemeenteraad. Om bij de vier plekken aan de Bodenweg eindelijk te kunnen handhaven, heeft de gemeente een juridische ‘kapstok’ nodig in de vorm van deze nieuwe verordening.
Fracties als Samen voor Westerwolde en Focus op Westerwolde zetten vraagtekens bij de noodzaak om een gemeentebreed instrument in te zetten voor een probleem op één specifieke plek. Op de vraag of er elders in Westerwolde acute parkeerproblemen spelen die vergunningen vereisen, antwoordt het college: “Nee, buiten de situatie aan de Bodenweg in Ter Apel zijn er nu geen andere concrete ontwikkelingen.”
Het college benadrukt dat er momenteel geen plannen zijn om in andere dorpen vergunningzones of parkeerregulering in te voeren. Mocht dat in de toekomst wel ter sprake komen, dan belooft B&W de raad vooraf in te schakelen.