Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. 

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

• Afscheid en toelating raadslid

• Spreekrecht voor burgers over parkeerverordening en adviesrecht omgevingsvergunning zonnepark Hamster Zunne

• Parkeerverordening Westerwolde

• Adviesrecht omgevingsvergunning zonnepark Hamster Zunne

Meer informatie: https://obi41.nl/yckvub4r

Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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