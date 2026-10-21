Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

Regenachtige start, zonnige momenten, later meer bewolking en vannacht toenemende wind

Woensdag De woensdagochtend start in onze regio nog met wat wolkenvelden en een spatje lichte (mot)regen. Al snel droogt het op en komt de zon geregeld tevoorschijn. Middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe, maar hier blijft het veruit de langste tijd van de dag nog droog met wat zonnige momenten. Pas later op de dag stijgt de kans op een lokale bui. Met een matige zuidenwind van 3 tot 4 Bft wordt het maximaal zo’n 13°C. Vanavond nemen de wolken het over, maar blijven de meeste buien voor de kustgebieden bestemd.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag trekken er wel enkele buien over onze streek, al blijft het op veel plekken ook langere tijd droog. Het koelt landinwaarts af naar een minimumtemperatuur van rond de 7°C. De zuidwestenwind trekt flink aan en wordt matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft.

Woensdag Morgen, donderdag 22 oktober, verloopt licht onstuimig en wisselvallig. De ochtend start bewolkt en er trekken enkele buien over Oost-Groningen. Ook ’s middags blijft er vrij veel bewolking aanwezig en valt er lokaal nog een bui, al wordt het later in de middag vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. De thermometer geeft opnieuw een herfstachtige 13°C aan. De zuidwestenwind is eerst nog matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft, maar neemt in de loop van de middag af naar matig. Donderdagavond klaart het wat op en blijft het op de meeste plaatsen droog bij een afnemende, zwakke tot matige zuidenwind.

Tip van de redactie: Maak vanochtend en vanmiddag vooral gebruik van de drogere uren en zonnige momenten voor een buitenactiviteit, voordat de buien en de wind vannacht en morgen de overhand nemen!