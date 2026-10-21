Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen.
Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Afscheid en toelating raadslid
• Spreekrecht voor burgers over parkeerverordening en adviesrecht omgevingsvergunning zonnepark Hamster Zunne
• Parkeerverordening Westerwolde
• Adviesrecht omgevingsvergunning zonnepark Hamster Zunne
Meer informatie: https://obi41.nl/yckvub4r
Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Bron: Gemeente Westerwolde