Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.45 Leah Groeneweg – Eetbare paddestoelen
10.15 Fiena Jansen – Spooktocht: Het Verdwenen Voetbalteam in Jipsingboertange
10.45 Cheryl Arends – Welzijn Westerwolde: kinder en jongeren activiteiten en ruilbeurs
11.15 Emmo Meyer – Schooltuin in Oostwold
11.45 Harm Norder – Concert Unicorn in Nieuwe Pekela
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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