Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 Leah Groeneweg – Eetbare paddestoelen

10.15 Fiena Jansen – Spooktocht: Het Verdwenen Voetbalteam in Jipsingboertange

10.45 Cheryl Arends – Welzijn Westerwolde: kinder en jongeren activiteiten en ruilbeurs

11.15  Emmo Meyer – Schooltuin in Oostwold

11.45 Harm Norder – Concert Unicorn in Nieuwe Pekela

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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