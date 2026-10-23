Countryzangeres Kirsten Alting uit Ter Apel wint internationale muziekaward in Engeland

TER APEL, BRADFORD – De Nederlandse country- en Americana-zangeres Kirsten Alting heeft vanavond de Music Artist of the Year (Female) Award gewonnen tijdens de Men’s Porch Legacy Awards 2026 in Engeland. De onderscheiding werd bekendgemaakt tijdens een ceremonie in de historische Bradford Cathedral. Voor de singer-songwriter uit het Ter Apel vormt de prijs een bijzondere mijlpaal in haar internationale muziekcarrière.
Internationale radiosuccessen en Amerikaanse tournee
In mei 2026 bracht Alting haar album Tell It Like It Is uit, geproduceerd door John en Nienke Geuzinge-Havinga van Neo Music, met medewerking van de Amerikaanse muzikanten Gordon Mote en Wanda Vick. Met Mote nam zij bovendien een duet op.
Ook op internationaal radiogebied boekte Alting succes. Ze behaalde de eerste plaats in de Independent Country Top 40 en stond daarnaast op nummer 1 in de Top 200 Most Aired Independent Artists, een ranglijst van de meest gedraaide onafhankelijke artiesten.
In augustus en september maakte de zangeres een uitgebreide tournee door de Verenigde Staten, met optredens tijdens tal van festivals, concerten en evenementen. Hoogtepunten waren onder meer haar optreden op de Pepsi Stage tijdens de Colorado State Fair en de Floyd Gospel Sing in Iowa, waar ook de Amerikaanse countryartiest Rory Feek op het programma stond. Daarnaast trad Alting op verschillende bijzondere locaties op, waaronder gevangenissen in Arizona en gemeenschappen binnen de Navajo Nation.
Muziek die mensen verbindt
Alting maakt country en Americana met invloeden uit blues, Ierse folk en gospel. Haar repertoire omvat zowel seculiere als christelijke muziek. De rode draad is haar verlangen om mensen te raken, hoop te bieden en te bemoedigen, ongeacht hun achtergrond of overtuiging.
Achter haar muzikale carrière schuilt bovendien een opmerkelijk verhaal. Door ernstige chronische aandoeningen was Alting jarenlang volledig bedlegerig en kreeg zij ooit te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen of zingen. Ondanks blijvende lichamelijke beperkingen staat ze inmiddels opnieuw op internationale podia.
“Dat ik na alles wat er is gebeurd weer door Amerika mag touren en nu deze internationale award ontvang, is ongelooflijk bijzonder. Maar uiteindelijk draait het voor mij niet om prijzen. Ik wil met mijn muziek mensen raken en bemoedigen. Als mijn liedjes iemand hoop geven of aanmoedigen om niet op te geven, is mijn missie geslaagd.”
Alting volgde de awardceremonie vanuit Nederland. Op zaterdag 24 oktober staat zij met haar band voor de camera tijdens opnames voor het muziekprogramma Djammen van RTV Drenthe. Ook voor 2027 staan nieuwe internationale muziekplannen op de agenda.
Bron en foto’s: Rob Alting
Management Kirsten Alting