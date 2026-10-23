Dansers Stichting Dansplezier naar Europees Kampioenschap op Kreta

WINSCHOTEN – Vier dansers van Stichting Dansplezier uit Winschoten zijn vannacht vertrokken naar het Griekse eiland Kreta. Onder begeleiding van coach Nadine Schulingkamp nemen zij deel aan het Europees Kampioenschap, waar zij zich op internationaal niveau mogen laten zien.
Evelien Kiwiet en Romy Hoogeland komen samen uit in de categorie Cheerdance. Suhayla Khaddaji en Jeffrey Aukes verschijnen als duo op de vloer bij Hiphop. Voor de dansers is deelname aan het EK een bijzonder moment om hun inzet en passie voor dans te laten zien.
Bij Stichting Dansplezier wordt met trots meegeleefd. “We wensen onze toppers heel veel succes en natuurlijk heel veel dansplezier. We hopen dat ze volop genieten van deze bijzondere ervaring”, aldus de stichting.
Ook familie, vrienden en andere belangstellenden kunnen de dansers vanuit Nederland volgen. Evelien en Romy dansen om 11.41 uur en Suhayla en Jeffrey om 14.14 uur. Beide tijden zijn Nederlandse tijd.
De wedstrijden zijn te volgen via:
https://www.olympics.com/en/sport-events/2026-icu-cheerleading-european-performance-cheer-doubles-championships-heraklion
Bron: Stichting Dansplezier