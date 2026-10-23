Film ‘Jeugdkamp Sellingen’ in première

SELLINGEN – Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november presenteert Filmclub Sellingen in de Sprankel de film ‘Jeugdkamp Sellingen’.
De voltooiing van de documentaire ‘Jeugdkamp Sellingen’ nadert zijn einde. Aan de laatste loodjes wordt nog gewerkt. Na een lange periode van oproepen in de media, verzamelen van gegevens en indrukwekkende voorgesprekken volgden vele uren aan interviews met voormalig bewoners, leiding en dorpsgenoten. Ook is er intensief onderzoek gedaan naar hoe het kamp tot stand is gekomen. Omdat ook dit een enorme klus was heeft de Filmclub hierbij hulp gezocht en gekregen. Zonder die hulp hadden ze alle feiten van de voorgeschiedenis niet boven tafel gekregen.
Na vele interviews voor de camera en ander filmwerk kon er een monsterklus beginnen, de montage! Hoe breng je lijn aan in al die verhalen? Je wilt recht doen aan alle verhalen die ons voor de camera zijn verteld en het liefst niet teveel weglaten. Maar met uren, zelfs dagen, aan filmmateriaal moesten er toch wel degelijk keuzes worden gemaakt.
Het is een waardevolle en interessante film geworden over wat zich in de barakken in de bossen van Sellingen heeft afgespeeld. Vertelt door leidinggevenden en ander personeel maar ook door ‘jongetjes’ die er een aantal maanden (sommigen langer) verbleven. Een mooie inkijk in hoe in die jaren het bijzondere jeugdwerk vorm werd gegeven. En dat was niet helemaal hoe het standaard in andere kampen ging.
Het jeugdkamp in Sellingen had een heel eigen visie. Zo werd het kamp als een heuse stad betiteld en was de directeur een Burgo en de leiding rado’s en rada’s. De jongens moesten hun best doen door b.v. vriendelijkheid en behulpzaamheid burger van Jongensstad Westerwolde te worden.
In Sellingen en omstreken werd er vooral gesproken over het ‘boefjeskamp’. Wat voor jongens er in het kamp verbleven en hoe het er in het kamp aan toe ging was lang niet bij iedereen bekend!
Deze vooroordelen worden door de film zeker weggenomen.
De film geeft niet alleen een stuk geschiedenis van Sellingen weer, maar ook van het bijzonder jeugdwerk door de loop der jaren.
U kunt deze film op vrijdag 27 en zaterdag 28 november zien. Beide dagen om 19.00 uur in de ‘Sprankel’, Torenstraat 11, 9551 BJ Sellingen. Hiervoor dient u zich echter wel voor 20 november aan te melden via FilmclubSellingen@gmail.com. Graag horen ze in deze mail ook met hoeveel personen u komt. U ontvangt later een bevestigingsmail met een QR-code en bankrekeningnummer voor de betaling. De inloop is vanaf 18.30 uur.