Wie wil meewerken aan een betere Jeugdzorg?

PEKELA – Vrijdag 23 oktober startte in Pekela een Neutraal Meldpunt “Meldje”. Dit is een inwoners initiatief dat los staat van gemeente of organisaties die in de jeugdzorg werken.
Wat willen wij?
Wij zijn op zoek naar inwoners die samen met ons in gesprek willen over goede en ‘nare’ ervaringen met Jeugdzorg. Niet met de bedoeling om kritiek te uitten, maar om samen te bespreken wat wij met elkaar nodig hebben. Om aan te kunnen geven wat er misschien anders zou kunnen in de Jeugdzorg. Er gaat gelukkig heel veel goed in de Jeugdzorg, maar het is Landelijk bekend dat er ook heel veel zorgen zijn. De Overheid in Den Haag wil dat inwoners meer ‘gehoord en gezien’ gaan worden, zodat men het beleid hier beter op af kan stemmen.
In het onderzoeksrapport uitgebracht door onderzoeker heer J. Roebroek, “Niet gehoord en niet gezien”: kun je lezen tegen welke problemen mensen aanlopen binnen Jeugdbescherming Noord. Dit rapport is o.a. de reden geweest om lokaal een neutraal meldpunt op te starten, breder dan Jeugdbescherming Noord, omdat wij het vermoeden hebben dat de zorgen die er in Jeugdzorg zijn niet alleen maar betrekking hebben op Jeugdbescherming Noord.
Wil(t) u/je meer weten bezoek dan de website: www.neutraal-meldpunt-meldje.nl Of mail naar: info.meldpunt.melden@gmail.com
Als u mee wilt doen, garanderen wij u volledige vertrouwen dat uw melding niet naar gemeente of organisaties die binnen de Jeugdzorg werkzaam gaat. Wij nemen de privacywet serieus en deze is ook binnen onze website opgenomen.
Bron: Rebecca Roelans, Voorzitter Stichting Leefvorm J&O