Dankzij buurtinitiatief nieuw parkje in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – Inwoners van Boven Pekela hebben er een nieuw parkje bij. Dit parkje werd gisteren door initiatiefnemers Ester Boekholt en Carel Keuls, wethouder Arthur van Dooren, kinderburgemeester Femke van der Schuur en loco-kinderburgemeester Liam Schaftenaar feestelijk geopend.
Initiatiefnemer Carel Keuls en wethouder van Dooren spraken alle aanwezigen toe. Carel vertelde over het ontstaan van het parkje en bedankte alle vrijwilligers, de medewerkers van de buitendienst en andere organisaties voor hun inzet. Ook wethouder van Dooren sprak vol lof over de totstandkoming van zo’n mooi buurtinitiatief. Een speciaal bedankje ging naar Ester en Carel. Zij namen tijdens de opening de bloemen in ontvangst.
Het parkje is ontworpen en gemaakt door omwonenden, in samenwerking met Dorpsbelangen Pekela, de buitendienst van de gemeente en Timmerfabriek Hulzebos. Je vindt het aan de Noordercolonie in Boven Pekela.
Er is van alles te ontdekken. Zo vind je er een paviljoen met een picknickbankje, een zandpaadje dat aansluit op het kleine bos, insectenhotels, een buurtbieb met boeken en spelletjes, bloemen en kruiden en een walnootboom. De kruidenmengsels zijn helaas niet helemaal goed opgenomen. Deze worden later opnieuw ingezaaid.
Het parkje is een fijne plek om elkaar te ontmoeten of even uit te rusten tijdens een wandeling of fietstocht. Ook het Boetenommetje van 6 km loopt langs het parkje. Deze wandelroute is eveneens bedacht en uitgezet door omwonenden.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela