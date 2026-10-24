BOURTANGE – Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseerde voor de vijfde keer de Nacht van de nacht wandeling
De wandeling was dit keer rond de Vesting Bourtange.
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens die nacht worden er in het hele land activiteiten georganiseerd in het donker en doen honderden bedrijven, gemeenten en bewoners het licht uit.
Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht landelijk voor de 22e keer georganiseerd.
In groepen werd er, onder leiding van drie gidsen van Natuurmonumenten, gestart bij de haven van Bourtange om rond het vestingdorp een wandeling van ongeveer 4,5 km te maken. Aan de wandeling deden zo’n 50 mensen mee.
De avondwandeling ging via de Natte Horizon, aan de westzijde van de vesting, waar een vrijwilliger van het Groninger Landschap vertelde over dit voormalig verdedigingswerk van de vesting.
Ook aan de oostkant, ook bij een deel van die Natte Horizon, was er ook een vertegenwoordigster van het Groninger Landschap die vertelde over de Konikpaarden die daar grazen van de hogere vegetatie.
Vanavond was het de vijfde keer dat Dorpsvereniging de Nacht van de nacht wandeling organiseerde.
Wie jarig is trakteert, dat werd dan ook gedaan door de Dorpsvereniging, zij trakteerden de deelnemers onderweg op een lekker kopje koffie of warme chocolade met een gebakje erbij.
Foto’s: Geert Smit
Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseerde voor de vijfde keer de Nacht van de nacht wandeling
BOURTANGE – Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseerde voor de vijfde keer de Nacht van de nacht wandeling