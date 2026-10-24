Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst op 25 oktober a.s., waarin kand. J.W. Bassie uit Groningen hoopt voor te gaan. De dienst begint om 11.00 uur.
De Schriftlezing komt uit Mattheüs 20: 1-16 (de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. ‘Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’, vs. 16).
Voorafgaand aan de dienst drinken we koffie in de kerk. U bent allen welkom vanaf 10.15 uur.
Bron: De Kerkenraad.