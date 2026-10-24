Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

Vrijdag start met regen, zaterdag wisselvallig met veel wind

Vrijdag De vrijdagochtend start bewolkt met op veel plaatsen regen. In de loop van de middag verplaatst de intensieve neerslag zich naar het zuiden van het land. In het noordoosten wordt het droog en kan de zon tussendoor heel even tevoorschijn komen. Met een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit oostelijke richtingen is het in Oost-Groningen relatief rustig, terwijl in het zuidwesten code geel geldt voor zware windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13°C. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt en valt er af en toe regen, maar de wind blijft in onze streek zwak tot matig uit het oosten.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag blijft het bewolkt met plaatselijk nog wat regen. De temperatuur daalt naar een minimum van rond de 9°C. De wind ruimt naar het westen en draait aan naar een matige tot vrij krachtige sterkte van 3 tot 5 Bft.

Zaterdag Morgen, zaterdag 24 oktober, verloopt onstuimig en wisselvallig. De ochtend begint bewolkt met plaatselijk nog wat regen, maar in de loop van de ochtend en ’s middags wordt het tijdelijk droog en zijn er perioden met zon over de streek. Het blijft in het noordoosten ook later in de middag nog droog bij een maximale temperatuur van rond de 13°C. Er staat wel flink wat wind: de zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft. Zaterdagavond trekt een intensief regengebied over het hele land en trekt de wind uit het zuid tot zuidwesten verder aan, met aan de kust en op de Wadden kans op hele zware windstoten.

Zondag Na de stormachtige en kletsnatte zaterdagavond keert het weerbeeld terug naar een wat rustiger en klassiek herfsttype. De dag begint met veel bewolking en de eerste uren kan er lokaal nog een laatste bui vallen, maar al snel droogt het op. Gedurende de middag krijgt de zon steeds wat meer ruimte om tussen de wolkenvelden door te breken. Bij een matige zuidwestelijke wind van 3 tot 4 Bft schommelt de middagtemperatuur rond een herfstachtige 12°C tot 13°C. In de loop van de avond blijft het op de meeste plaatsen droog en neemt de wind verder in kracht af.

Tip van de redactie: Zondag is veruit de beste dag van het weekend voor buitenactiviteiten! Houd de komende dagen rekening met de stevige wind!