Huisartsenpraktijk Blijham krijgt per 1 januari 2027 nieuwe praktijkhouders

BLIJHAM – De huisartsenpraktijk in Blijham krijgt per 1 januari 2027 nieuwe praktijkhouders. Victoria Kalustova en Majid Khodadadzade dragen de praktijk over aan Jan Peter Nijland, verpleegkundig specialist, en Angelique Kral, doktersassistente. Het echtpaar stopt na bijna zestien jaar als praktijkhouder.
De aankondiging komt op een moment waarop de praktijk voor een moeilijke periode staat. Kalustova en Khodadadzade hebben zich in juli ziek gemeld. Sindsdien wordt de huisartsenzorg voor de ruim tweeduizend patiënten tijdelijk verzorgd door waarnemende huisartsen. Mede dankzij bemiddeling van DokNoord konden waarnemers worden ingezet om de zorgverlening voort te zetten.
Door de uitval van beide vaste huisartsen ontstond een nijpende situatie voor de praktijk en haar patiënten. Het echtpaar staat in Blijham bekend als betrokken huisartsenduo en was al jarenlang een vertrouwd gezicht voor inwoners van het dorp en de omgeving.
Vertrouwen in de toekomst
In een bericht aan patiënten en inwoners laten Kalustova en Khodadadzade weten met dankbaarheid terug te kijken op hun jaren in Blijham. Ze bedanken hun patiënten voor het vertrouwen en spreken hun waardering uit voor het personeel en de samenwerking met collega’s.
Volgens de praktijkhouders is de toekomst van de huisartsenpraktijk inmiddels veiliggesteld. Met de overdracht aan Nijland en Kral kan de vertrouwde zorg voor de inwoners van Blijham en omgeving worden voortgezet.
Hoewel het echtpaar per 1 januari stopt als praktijkhouder, nemen de twee huisartsen niet volledig afscheid. Ze blijven in de toekomst verbonden aan de praktijk en de patiëntenzorg.
Bron: Huisartsenpraktijk Blijham