DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Meppen
Bij een ongeval op de Lingener Straße (B70) in Meppen is gisteravond om 23.35 uur een 21 jarige bestuurder van een grijze Audi A3 gewond geraakt. De man reed door het rode verkeerslicht en botste tegen twee passerende personenauto’s: een blauwe Opel Grandland en een zwarte Audi SQ7. Alle drie betrokken auto’s raakten beschadigd. De Audi A3 moest worden afgesleept. De 21 jarige bestuurster van de Opel en de 29 jarige bestuurder van de Audi SQ 7 raakten, evenals een 20 jarige vrouw die als passagier in de Audi A3 zat, bleven ongedeerd.
Tussen donderdag 17.00 en vrijdag 10.30 uur is bij een bank aan de Markt in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden zich met geweld de tot de bank te verschaffen. Er werd niets gestolen. De toegangsdeur tot de bank raakte beschadigd. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die mogelijk informatie hebben contact op te nemen met het politiebureau van Meppen: 05931/9490.
Dörpen
Bij een aanrijding op de B401 is gistermiddag om 16.20 uur ter hoogte van Dörpen een 82 jarige bestuurder van een Ford B-Max gewond geraakt. Zijn wagen werd over het hoofd gezien door een tegemoetkomende 65 jarige bestuurder van een vrachtwagen, toen deze linksaf de afslag naar de B70 wou inslaan. De Ford raakte bij het ongeval total loss. De vrachtwagen raakte eveneens beschadigd. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.