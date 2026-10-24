Open huis Onstwedder Gaarv’n laat bezoekers kennismaken met oude ambachten

ONSTWEDDE – Bezoekers konden zaterdagmiddag tijdens het open huis van stichting Onstwedder Gaarv’n kennismaken met uiteenlopende oude ambachten. In de Ambachtshoeve aan de Wessinghuizerweg waren ambachtslieden en docenten aanwezig om hun vak te demonstreren en informatie te geven over de cursussen die de stichting organiseert.
Van frivolité en kalligrafie tot houtsnijwerk, stoelen matten, smeden, koperslaan, koffie branden en bezems binden: bij Onstwedder Gaarv’n kunnen belangstellenden kennismaken met tientallen traditionele ambachten. De stichting zet zich al jarenlang in om dit ambachtelijke vakmanschap voor volgende generaties te behouden.
Tijdens het open huis konden bezoekers de verschillende technieken van dichtbij bekijken en vragen stellen aan de aanwezige ambachtslieden. Ook kregen zij informatie over de mogelijkheden om zelf een ambacht te leren.
Ambachtelijke kennis doorgeven
Onstwedder Gaarv’n organiseert ieder jaar in de wintermaanden cursussen waarin deelnemers de beginselen van een oud ambacht leren. In de loop der jaren hebben honderden mensen aan deze cursussen deelgenomen. Een deel van de oud-cursisten is inmiddels actief als demonstrateur bij evenementen, markten en braderieën in Noord-Nederland. Anderen geven inmiddels zelf les en dragen zo hun kennis over.
Toch dreigen sommige ambachten te verdwijnen doordat er steeds minder mensen zijn die het vak beheersen. Met de cursussen en activiteiten probeert de stichting ook voor deze ambachten nieuwe belangstellenden te vinden.
De cursussen bestaan doorgaans uit vijf lessen, die eens per twee weken plaatsvinden in de Ambachtshoeve. De lesdagen en tijdstippen verschillen per ambacht en worden waar mogelijk in overleg met de docent en cursisten bepaald.
Meer informatie over de stichting en het cursusaanbod is te vinden op www.onstweddergaarvn.nl.
Foto’s: Johannes Velthuis