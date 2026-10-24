Petitie moet festivals in Vesting Bourtange voor toekomst behouden

BOURTANGE – De toekomst van de festivals in Vesting Bourtange staat onder druk door strenge veiligheidseisen, hoge kosten en langdurige vergunningprocedures. Stichting Vesting Bourtange maakt zich zorgen over de gevolgen voor evenementen als Magisch Samhain en de traditionele kerstmarkten. Met een petitie wordt opgeroepen tot een redelijke en werkbare aanpak, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft en de evenementen behouden kunnen blijven.
De petitie is gestart door Antina Alies Heida en wordt uiterlijk donderdag 29 oktober aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde. Aanleiding zijn de problemen waar de organisatie volgens voorzitter Harm Kuil tegenaan loopt bij het verkrijgen van vergunningen voor evenementen in de historische vesting.
Vergunningverlening zorgt voor onzekerheid
In een interview met Groningen1 schetste Kuil de problemen rond de organisatie van Magisch Samhain. Kort voor het festival is de benodigde vergunning nog niet verleend. Volgens de voorzitter duurt het vergunningentraject al maanden en krijgt de organisatie telkens aanvullende vragen.
Ook de aangescherpte veiligheidseisen zorgen voor problemen. Zo moet de Duitse Poort vrij blijven voor hulpdiensten, waardoor het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de vesting mag zijn, wordt beperkt. Mogelijke oplossingen, zoals een extra vluchtbrug, brengen volgens Kuil hoge kosten met zich mee. Hij noemt bedragen van tienduizenden euro’s voor een extra brug en 38.000 euro voor aanvullende begeleiding.
Volgens het bestuur zijn dergelijke uitgaven voor de organisatie financieel nauwelijks op te brengen. Kuil vindt bovendien dat er meer ruimte moet zijn voor maatwerk, zodat de veiligheidseisen niet ten koste gaan van de uitvoerbaarheid van de evenementen.
Gevolgen voor ondernemers
De onzekerheid raakt niet alleen de organisatie, maar ook de ondernemers en standhouders die bij de festivals betrokken zijn. Zij moeten vaak ruim van tevoren inkopen doen en hun deelname voorbereiden, terwijl onduidelijkheid over vergunningen en bezoekersaantallen financiële risico’s met zich meebrengt.
Wanneer het aantal bezoekers dat tegelijkertijd de vesting in mag sterk wordt beperkt, kan deelname voor standhouders minder aantrekkelijk of zelfs onrendabel worden. Ook voor vrijwilligers en andere betrokkenen is het frustrerend wanneer de voorbereidingen al in volle gang zijn, terwijl nog niet duidelijk is onder welke voorwaarden een evenement kan doorgaan.
De petitie wijst erop dat Vesting Bourtange op gewone zomerse dagen eveneens veel bezoekers ontvangt. Volgens de initiatiefnemers roept het vragen op dat de toegestane capaciteit bij georganiseerde evenementen aanzienlijk lager kan uitvallen.
Belang voor cultuur en economie
In Bourtange worden jaarlijks verschillende evenementen georganiseerd, waaronder Magisch Samhain, de kerstmarkten, de voorjaars- en najaarsmarkt en de Slag om Bourtange. Deze activiteiten trekken bezoekers naar de vesting en leveren een bijdrage aan het culturele erfgoed en de lokale economie.
De initiatiefnemers vrezen dat de festivals hun aantrekkingskracht verliezen als de huidige situatie voortduurt. Daarom vragen zij om een aanpak waarbij veiligheidsmaatregelen in verhouding staan tot de mogelijkheden van de historische locatie en de organisatie.
Het doel is niet om de veiligheidseisen los te laten, maar om tot uitvoerbare afspraken te komen. Daarmee moeten de evenementen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.
Petitie voor een werkbare oplossing
Met de petitie vragen de initiatiefnemers de gemeente Westerwolde en de betrokken veiligheidsinstanties om samen met de organisatie te zoeken naar oplossingen. Volgens hen moet er een evenwicht komen tussen de veiligheid van bezoekers, de praktische uitvoerbaarheid en de culturele en economische betekenis van de festivals.
De petitie kan online worden ondertekend via petities.com/536260 of door de QR code te scannen.