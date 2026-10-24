VV Pekela onmachtig en verliest verdiend van Onstwedder Boys

NIEUWE PEKELA – VV Pekela heeft het in zijn eerste seizoen in de vierde klasse tot dusver niet gemakkelijk. De ploeg van trainer Herman Bats wist tot nu toe slechts één schamel puntje te behalen. Vanmiddag bleek het bezoekende Onstwedder Boys te sterk. De gasten keerden met een verdiende 0-2 overwinning huiswaarts.
Door Gert Meulman
Het wedstrijdbeeld werd vanmiddag al vrij snel duidelijk. Onstwedder Boys had het betere van het spel, wat tot uiting kwam in het veldoverwicht en de kansen voor het doel van Myke Boskamp. Bovendien ontbrak bij de Pekelders Tom van der Schuur, een belangrijk aanspeelpunt en een gevaarlijke aanvaller. Mede daardoor werden de ballen, voor zover ze al voorin kwamen, vaak te gemakkelijk ingeleverd. De bezoekers van trainer Harold Molanus wisten daarentegen wel druk te zetten. Na balverlies van Pekelder Joey Piening kreeg Anne Wilzing een kansrijke mogelijkheid, maar hij schoot naast. Even later kwam dezelfde Wilzing net tekort om een fraaie indraaiende bal van Jarno Sterenborg binnen te werken. Vervolgens zag Gerko Scheper zijn inzet bij de tweede paal in het zijnet verdwijnen. Rick Horlings kreeg na een stevige overtreding op Scheper terecht de gele kaart van de prima leidende scheidsrechter W. Bouw uit Peize. Onstwedder Boys bleef gevaarlijk met schoten van Wilzing en Scheper, die werden gekeerd of over het doel verdwenen. De Pekelders werden tussendoor vanuit het niets gevaarlijk. Alan Egilmez zag zijn inzet naast doelman Roan Stubbe op de paal belanden. De ploeg van Molanus liet zich hierdoor echter niet van de wijs brengen en nam na ruim een halfuur spelen verdiend de leiding. Uit een hoge voorzet vanaf de rechterkant van Anne Wilzing kopte Gerko Scheper de bal bij de tweede paal, gesteund door de rug van zijn tegenstander Anko Davids, achter doelman Boskamp: 0-1.
Snelle beslissing na rust
Na de rust hoefden de bezoekers niet lang te wachten op hun tweede treffer. Uit een terugkopbal van de mee opgekomen rechtsback Mart Wilzing kwam spits Robin Smit voor doelman Boskamp en werkte hij de bal binnen: 0-2. Met nog een halfuur te spelen bracht Molanus Gaatze Postma en Gert Rijks binnen de lijnen voor Senna Scholtens en de licht aangeslagen Anne Wilzing, die last had van zijn enkel. Rijks kwam na een goede individuele actie nog oog in oog met Boskamp, maar schoot naast. Even later moest dezelfde doelman knap redding brengen op een goed schot van Smit. Bij VV Pekela kwamen Carlo Krops voor Rick Horlings en Rik Jonker voor Alan Egilmez in het veld. De ingevallen Postma kreeg nog terecht de gele kaart voorgehouden. Aan de andere kant schoof Jur Bontjer vanuit het middenveld door naar voren. Zijn inzet werd maar net gekeerd door doelman Stubbe. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam op naam van Scheper, wiens inzet door Boskamp werd gestopt.
Belangrijke wedstrijd voor Pekela
Door deze nederlaag blijft VV Pekela met één punt, samen met SC Angelslo, onderaan staan. Volgende week wacht de Pekelders een belangrijk uitduel tegen juist deze concurrent. Onstwedder Boys staat met negen punten stevig in de middenmoot en speelt volgende week opnieuw een uitwedstrijd, dan tegen het hoog geklasseerde BATO.
Tekst en foto’s: Gert Meulman