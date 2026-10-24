Westerwolde staat voor een cruciaal duel tegen DWZ

VLAGTWEDDE – In de zesde speelronde van de nu lopende competitie krijgt Westerwolde opnieuw te maken met een nieuweling in de vierde klasse B. Het uit De Wieke (Ommelanderwijk) / Zuidwending afkomstige DWZ komt komende zondag (25 oktober) voor de vijfde competitiewedstrijd van de Vlagtwedders op bezoek op De Barlage. De laatste officiële wedstrijd tussen beide tegenstanders van deze middag dateert al weer van elf jaar geleden. In het seizoen 2014 / 2015, het jaar waarin Westerwolde onder leiding van Jan de Roo kampioen werd in de vijfde klasse, wist Westerwolde DWZ twee keer aan de zegekar te binden. Maar de winst van destijds is uiteraard geen garantie voor een positief resultaat van de nu voor de deur staande ontmoeting.
DWZ
DWZ opereert (voor zover de statistieken laten zien) dit seizoen voor het eerst in de vierde klasse. De afgelopen 16 jaar was de ploeg van de huidige trainer Jans Vazel een stabiele vijfde klasser. Veel succes heeft de ploeg in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen nog niet geboekt. Alle tot dusver gespeelde wedstrijden gingen verloren en derhalve staan de groenwitten voorlopig op de voorlaatste plaats met nul punten uit vijf wedstrijden. Men scoorde in deze vijf duels 8 keer en de sluitpost van DWZ moest intussen al 23 keer de gang naar het net maken. Kortom, er is werk aan de winkel zondagmiddag voor de relatief nieuwe bezoekers van De Barlage.
WESTERWOLDE
Voor Westerwolde komende zondagmiddag een uitermate belangrijke thuiswedstrijd tegen promovendus DWZ. Hoewel spelers en technische staf altijd gebrand zullen en moeten zijn op een zo optimaal mogelijk resultaat, is het noodzakelijk met het oog op het verdere verloop van de competitie de punten deze middag zonder meer in eigen huis te houden. En als dat lukt dan kan het huidige puntentotaal van drie uit vier uitgebreid worden en kan het doelsaldo van –1 na vijf gespeelde wedstrijden gelijk worden getrokken of zelfs in positieve zin omgedraaid worden. En mocht dit bewaarheid worden, dan is de gewenste aansluiting bij de middenmoot een logisch gevolg voor de mannen van trainer Mark Kruize.
ALGEMEEN
Scheidsrechter bij Westerwolde – DWZ is dhr. M. Haanstra uit Assen. Pupil van de week is Edemariam Berhane, spelend in Westerwolde JO11-1. De wedstrijd begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur.
WEDSTRIJDSPONSOR
Ook dit seizoen is Van Hoorn Dierenspeciaalzaak, gevestigd aan de Wilhelminastraat 16 in Vlagtwedde, weer wedstrijdpsonsoren bij een thuiswedstrijd van Westerwolde. Nagenoeg ieder seizoen biedt Van Hoorn de vereniging de nodige ondersteuning o.a. door het aanbieden van een wedstrijdbal. Op zich ook niet zo vreemd, want zoon Sander speelt nu al weer een aantal jaren in Westerwolde 1 en ook Hendrik van Hoorn heeft een verleden als speler van Westerwolde. Met het nodige plezier waren Loeke en Hendrik bereid (zij het al weer enige tijd geleden) om met de wedstrijdbal op de foto te gaan. Graag wil Westerwolde hen bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van een mooie wedstrijdbal.
Bron: HJ Pleiter/v.v. Westerwolde