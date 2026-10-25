Bomen groeien met mycorrhizaschimmels: de zin en de onzin… een lezing door Dr. Ir. Jacqueline Baar

VRIESCHELOO – In de natuur groeien bomen niet zonder mycorrhizaschimmels. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met die mycorrhizaschimmels? En wat is de werking van deze bodemschimmels? Op een begrijpelijke manier vertelt Dr. Ir. Jacqueline Baar over mycorrhizaschimmels. Ze laat zien hoe belangrijk mycorrhizaschimmels zijn voor bomen en ook voor een leefbaar klimaat. Daarnaast laat Jacqueline zien hoe wij zelf deze schimmels kunnen toepassen…
Dr. Ir. Jacqueline Baar is bodembioloog en gepromoveerd op mycorrhizaschimmels. Momenteel is Jacqueline directeur/adviseur van Soil Best BV
Datum : Vrijdag 13 november 2026
Tijd : 19.00 uur
Locatie : Dorpshuis ’t Ganzenust Meidoornweg 3 Vriescheloo
Aanmelden kan HIER.
Bron: Saskia Uittien/IVN