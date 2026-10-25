Circus Noordster: griezelen in het Pekelderbos

OUDE PEKELA – Oude Pekela stond op zaterdag 24 oktober 2026 in het teken van griezelen tijdens de spooktocht Circus Noordster. Alle ingrediënten voor een prachtige en spannende avond waren aanwezig: een straffe wind, een mysterieuze sfeer en talloze griezels die de deelnemers onderweg de stuipen op het lijf probeerden te jagen. Gelukkig bleef het gedurende een groot deel van de avond droog, zodat de deelnemers zich volop konden onderdompelen in dit bijzondere griezelavontuur.
Een bijzondere ontvangst door de voormalige circusdirectrice
De deelnemers werden bij de start verwelkomd door de voormalige directrice van het circus. Zij vertelde een inleidend verhaal waarmee de toon voor de avond meteen was gezet. De spanning werd langzaam opgebouwd en de deelnemers werden voorbereid op wat hun tijdens de tocht te wachten stond.
Na deze bijzondere ontvangst konden de bezoekers aan hun avontuur beginnen. De start vond plaats bij de vijver in Plan Zuid. Vanaf daar ging de route richting het Pekelderbos, waar de eerste griezels al snel opdoken. Daarmee was het startsein gegeven voor een avond vol verrassingen, spannende ontmoetingen en de nodige schrikmomenten.
Een bos vol griezels en onverwachte ontmoetingen
In en rondom het Pekelderbos waren de griezels en spoken verspreid over de wandelroute opgesteld. De deelnemers moesten zich een weg banen door de donkere omgeving, waar achter iedere boom of bij iedere bocht zomaar iets angstaanjagends kon verschijnen.
Onderweg kwamen de wandelaars de meest uiteenlopende figuren tegen. Zo doken er clowns op, klonken de geluiden van kettingzagen en bladblazers en maakten ook een bruid en bruidegom deel uit van het bijzondere gezelschap. Daarnaast zwierven er zombies door het bos, klaar om de nietsvermoedende bezoekers te verrassen.
De combinatie van de donkere bosomgeving, de straffe wind en de onverwachte verschijningen zorgde voor een echte griezelsfeer. Het geluid van de kettingzagen en bladblazers maakte de belevenis nog indrukwekkender. Je wist als deelnemer nooit precies wat je achter de volgende boom of in het volgende donkere stukje bos zou tegenkomen.
Anderhalf tot twee uur griezelplezier
De volledige wandelroute nam ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag. Dat betekende ruim voldoende tijd om de verschillende taferelen te beleven en de nodige spannende momenten mee te maken. De organisatie had de griezels over de route verdeeld, waardoor de deelnemers steeds opnieuw voor verrassingen kwamen te staan.
Ook wij gingen met onze video- en fotocamera op pad om met eigen ogen te zien wat zich allemaal in het Pekelderbos afspeelde. Al wandelend probeerden we de sfeer, de griezels en de bijzondere momenten zo goed mogelijk vast te leggen. Zo kregen we een indruk van het werk dat was gestoken in het creëren van deze griezelige wereld.
Ondanks de stevige wind werkte het weer gelukkig grotendeels mee. De omstandigheden pasten uitstekend bij het thema: een donker bos, ritselende bladeren en mysterieuze geluiden vormden samen het decor voor Circus Noordster.
Iedereen veilig terug in de kantine
Voor zover bij ons bekend, is iedereen ongedeerd uit dit spannende avontuur gekomen. Na de tocht door het Pekelderbos keerden de deelnemers allemaal weer veilig terug in de kantine van Noordster. Daar konden ze ongetwijfeld nog even napraten over de belevenissen, de onverwachte schrikmomenten en de griezels die ze onderweg waren tegengekomen.
Zo kwam er een einde aan een avond waarin Circus Noordster zijn naam alle eer aandeed. Er werd volop gegriezeld, geschrokken en genoten. En gelukkig bleek het allemaal onderdeel van een spannend avontuur, waarna iedereen weer veilig terugkeerde.
Tekst en beelden: Freddy Stötefalk
Link naar de video van deze spooktocht: https://www.youtube.com/watch?v=XuJNjooXaOg