DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Meppen
Vannacht is op de Riedemannstraße in Meppen een 25 jarige voetganger aangereden. Het slachtoffer werd om 03.45 uur door een 57 jarige man op een e-bike, die in dezelfde richting reed, geschept. De fietser kwam hierbij ten val en raakte zwaargewond. De voetganger liep lichtere verwondingen op. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Weener
De brandweer van Weener is vannacht om half drie uitgerukt voor stormschade. Op de B436 lag, ter hoogte van Buschfeld een boom over de weg en het fietspad. Nadat de omgeving was afgezet werd de boom in stukken gezaagd. Kort daarna kon de weg weer worden vrijgegeven.
Surwold
Bij een ongeval op de B401 is vanmorgen vroeg een automobilist om het leven gekomen. De 35-jarige bestuurder van een VW Polo reed op de Aschendorfer Straße (L62), komend vanuit Neubörger, richting de B401 en wilde deze volgens de huidige informatie oversteken. De 42-jarige chauffeur van een vrachtwagen reed met zijn volgeladen melktankwagen op de B401, komend vanuit Oldenburg, richting Heede. Op de kruising van de B401 en de L62 ontstond een botsing tussen de vrachtwagen en de auto.
De 35-jarige werd met volle kracht door de vrachtwagen geraakt. Een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is gestart en loopt nog.
De auto werd door de botsing zo’n 60 meter verder geslingerd. De bestuurder overleed ter plaatse en de auto was volledig verwoest.
De vrachtwagen kantelde na de botsing en vloog over de rechter vangrail de berm in, waar hij op zijn dak/melktank terechtkwam. De chauffeur liep lichte verwondingen op en de vrachtwagen was vrijwel volledig vernield. De schade wordt geschat op meer dan € 200.000. Het betreffende weggedeelte moest enkele uren worden afgesloten.