Modelautobeurs in Valthermond: mis het niet!

VALTHERMOND – Op zaterdag 31 oktober is het weer zover! Van 10.00 tot 15.00 uur staat MFA ’t Brughuus in Valthermond volledig in het teken van de modelautobeurs. Een evenement dat twee keer per jaar wordt georganiseerd en waar liefhebbers steeds weer naar uitkijken!
Laat je verrassen door het enorme aanbod!
Standhouders uit Nederland en Duitsland presenteren op ruim 280 meter een prachtige en veelzijdige collectie. Van modelauto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen tot modelbouw, autodocumentatie en nog veel meer. Of je nu een fanatieke verzamelaar bent, op zoek bent naar dat ene bijzondere model of gewoon graag rondkijkt: er is voor iedereen iets te ontdekken!
De beurs vindt plaats in zowel de sporthal als op de bovenverdieping van MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond.
De toegang is gratis, dus neem gerust familie, vrienden of andere modelautoliefhebbers mee en geniet samen van deze gezellige beurs!
Bron: Martin Klein