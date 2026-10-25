Onduidelijke omleiding bij grensovergang Bellingwolde zorgt voor verwarring

BELLINGWOLDE, RHEDE – De afsluiting van de L52 tussen Bellingwolde en het Duitse Rhede leidt tot onduidelijkheid bij automobilisten. Hoewel bij het kruispunt van de Rhederweg met de Hoofdweg in Bellingwolde een bord staat, ontbreekt daarna op meerdere belangrijke punten de bewegwijzering naar de omleidingsroute. Daardoor komen zowel Nederlandse als Duitse automobilisten voor verrassingen te staan.
De L52, aan Nederlandse zijde bekend als de Rhederweg en aan Duitse zijde als de Bellingwolder Straße, is sinds maandag 19 oktober afgesloten voor alle verkeer. Ongeveer 500 meter voorbij de grensovergang worden automobilisten met de afsluiting geconfronteerd. Wie de omgeving niet kent, kan daar niet verder en moet op de weg keren.
Vooral het ontbreken van aanvullende borden maakt de situatie verwarrend. Na het eerste waarschuwingsbord bij de kruising van de Rhederweg met de Hoofdweg ontbreekt een duidelijke verwijzing naar de omleiding. Zo staan er geen aanwijzingen bij de afslag naar de Bl Tijdensweg, bij het Rhederveld en zelfs niet bij de grensovergang zelf. Automobilisten die niet bekend zijn met de omgeving, weten daardoor niet welke route zij moeten volgen om een andere grensovergang te bereiken.
Afsluiting tot 13 november
De afsluiting is nodig om een grote duiker onder de weg te vernieuwen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 13 november.
De officiële omleidingsroute loopt vanuit Rhede via de Kolpingstraße en de Neuheder Straße/Hauptstraße naar de Bourtanger Straße, richting de Nederlandse grens. Vervolgens gaat de route via Bourtange, Stakenborg en Vlagtwedde naar Wedde. Via de Lageweg, Wedderweg en Dorpsstraat wordt aangesloten op de Rhederweg in Bellingwolde.
Zolang de afsluiting duurt, is het voor automobilisten belangrijk rekening te houden met extra reistijd. Duidelijkere bewegwijzering op de aanrijroutes en bij de grensovergang zou kunnen voorkomen dat weggebruikers pas bij de afzetting ontdekken dat zij niet verder kunnen.
Foto’s: Hilvert Huizing en Catharina Glazenburg