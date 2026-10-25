Pascale Kuiper schittert op 13 november in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

WILDERVANK – Op 13 november verwelkomt het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum een van de meest aansprekende stemmen van dit moment: Pascale Kuiper.
De in het Groningse Winsum opgegroeide zangeres liet al vroeg horen dat ze over een uitzonderlijk muzikaal talent beschikt. Het grote publiek maakte in 2019 kennis met haar tijdens The Voice Kids. Drie jaar later maakte ze opnieuw diepe indruk in het twaalfde seizoen van The Voice of Holland. Met haar krachtige vertolking van Voilà van Barbara Pravi draaiden alle stoelen. In 2026 zette Pascale een volgende grote stap met haar deelname aan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Ze groeide uit tot een van de opvallendste stemmen van de competitie en wist publiek en jury keer op keer te raken. In de finale bekroonde ze haar muzikale reis met de eindoverwinning, dankzij een meeslepende uitvoering van Hymne à l’amour van Édith Piaf.
Kort na haar overwinning volgde al snel een nieuwe mijlpaal: in mei 2026 bracht ze haar debuutsingle Naast mij uit, direct gevolgd door twee sfeervolle covers met Phil Bee. Stilzitten is er voor Pascale dus absoluut niet bij.
Op 13 november neemt ze het publiek mee op een muzikale reis langs haar verleden, heden en toekomst. Het belooft een bijzondere avond te worden vol prachtige chansons en persoonlijke verhalen, een moment om even heerlijk bij stil te staan en van te genieten. Mis dit bijzondere optreden niet. Pascale Kuiper staat op 13 november 2026 om 20.00 uur in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum.
Meer info op: Margarethahardenbergcultuurcentrum.nl
Bron: Jos Kraan