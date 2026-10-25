Sellingen laat Noordster in slotseconden op gelijke hoogte komen

SELLINGEN – Het wordt tijd dat Sellingen punten gaat pakken, want de ploeg van trainer Rick Hansen staat troosteloos met een nulletje onderaan. Vorige week werd er voor het eerst in lange tijd weer eens gewonnen, in de bekerwedstrijd uit bij SC Stadskanaal. Vandaag leek Sellingen in de thuiswedstrijd tegen Noordster lange tijd op weg naar een nieuwe overwinning. De ploeg van Kenny Koning gaf zich echter niet gewonnen en sloeg in de slotfase alsnog tweemaal toe: 2-2.
Door Gert Meulman
De wedstrijd begon voorzichtig en aftastend. Vooral Noordster speelde met de rem erop. De thuisploeg had het meeste balbezit en probeerde met een rustige opbouw van achteruit tot aanvallen te komen. Dat gebeurde bij Sellingen vooral via Jordin Louwes en Niek van Bolhuis, die met hun overzicht en rust de middenvelders en aanvallers probeerden te bereiken. Tot grote kansen leidde dit aanvankelijk niet.
Noordster leek vooral op de counter te loeren. Scheidsrechter Jaap van der Weide uit Stadskanaal viel vanaf het begin op door zijn manier van fluiten. Zo begon hij op een gegeven moment al te tellen bij een inworp, terwijl de betreffende speler de bal nog moest zoeken.
Na een kwartier spelen tekende Noordster voor het eerste echte gevaar. Een schot van Milan de Vroome verdween maar net voorlangs het doel. Kort daarna werd een inzet van Romano Bruintjes geblokt door doelman Jordie Oost. Aan de andere kant zag Mark Weinans zijn schot gekeerd worden door Noordster-doelman Marijn Meering.
Na ruim een halfuur spelen kwam Sellingen op voorsprong. Een schot van Rik Bos werd in eerste instantie nog gekeerd door Meering, maar Björn de Roo wist de bal vervolgens van dichtbij binnen te werken: 1-0. Bij deze treffer was er volop discussie. De assistent-scheidsrechter van Noordster, Richard Bruintjes, vlagde voor buitenspel. Scheidsrechter Van der Weide negeerde het vlagsignaal echter en kende het doelpunt toe. Nadat de leidsman enige tijd met beide armen in de lucht had gestaan, bleef hij bij zijn beslissing en nam niet de moeite zijn assistent van een bezoek te voorzien.
In het laatste gedeelte van de eerste helft probeerde Noordster de achterstand ongedaan te maken. Vooral de indraaiende hoekschoppen zorgden voor gevaar. Bij een van die corners voorkwam Jordin Louwes met een kopbal op zijn eigen doellijn een tegentreffer.
In de tweede helft gebeurde aanvankelijk weinig voor beide doelen. Hansen moest Louwes vanwege liesklachten vervangen door Rico Boerma. Kort daarna kwamen ook Arjan Heeres en Ian de Vrieze binnen de lijnen voor Mark Haverkamp en Rik Bos. Aan de kant van Noordster bracht Koning Irfan Jukovic en Sulayman Bah in het veld voor Milan de Vroome en Arjan Wubs, de laatste die zichtbaar niet blij was met zijn wissel.
Sellingen kreeg vervolgens een mogelijkheid toen Corné Prins bij een kopbal uit een voorzet van Björn de Roo stevig onder druk werd gezet. De bal verdween naast het doel. Noordster werd aan de andere kant nog gevaarlijk via Aaron Meijerhof, die een voorzet met het hoofd onvoldoende kracht en precisie meegaf. Jordie Oost kon daardoor redding brengen.
Met nog een kwartier te spelen leek Sellingen de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Arjan Heeres bereikte via de rechterkant de achterlijn en legde de bal voor het doel. Corné Prins werkte de voorzet knap binnen: 2-0. Langs de lijn heerste bij de aanwezige Noordster-supporters het gevoel dat het, gezien het spel van hun ploeg, toen wel gedaan was. Koning dacht daar duidelijk anders over en zette met zijn laatste wissels nog eens alles op alles. Mohamad Bouzan, Erjon Hoti en Robert Tieks kwamen in het veld voor Lars Hulzebos, Aaron Meijerhof en Roy Lap. Met nog ongeveer tien minuten te spelen kreeg Noordster daarmee een nieuwe impuls. Eerst liet de ingevallen Jukovic een grote mogelijkheid onbenut. Hij werd vrij voor doelman Oost gezet door Bruintjes, maar wist niet te profiteren.
In de slotfase ging het alsnog mis voor Sellingen. In de laatste twee minuten sloeg Noordster tweemaal toe. Erjon Hoti en Sulayman Bah zorgden ervoor dat de bezoekers in extremis langszij kwamen: 2-2. Daarmee verspeelde Sellingen in de slotseconden een overwinning die lange tijd binnen handbereik leek. Sellingen, dat met smart wacht op het herstel van enkele belangrijke spelers, gaat volgende week op bezoek bij MOVV. Noordster ontvangt dan Musselkanaal.
Tekst en foto’s: Gert Meulman