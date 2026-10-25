Westerwolde loopt aansluiting met de middenmoot mis door nederlaag tegen DWZ

VLAGTWEDDE – Goed beschouwd gaat er aan ieder doelpunt dat er gescoord wordt in een voetbalwedstrijd wel een kleine of iets grotere persoonlijke of tactische fout vooraf. Uiteraard is dat inherent aan het spelen van een teamsport en eerlijk gezegd horen die fouten er ook wel een beetje bij. Vaak wordt dan richting diegene die een fout maakt een verwijtende blik of opmerking gemaakt. Soms is dat terecht, maar op andere momenten zal men in zo’n situatie ook naar zichzelf moeten kijken, met name in aanvallend opzicht bij het missen van een opgelegde kans. Echter, de opzichtige fouten die er zondagmiddag door Westerwolde-spelers werden gemaakt en die daardoor tot een 2 – 0 nederlaag tegen DWZ leidden, rechtvaardigen terecht een kritische opmerking.

Het was niet best wat Westerwolde verdedigend liet zien bij beide tegentreffers. De doelman die bij een vrije trap (te) ver voor zijn doel staat en de verdediging die de bal geheel kwijt is na een te korte terugspeelbal, bezorgden de ploeg uit Ommelanderwijk / Zuidwending de eerste punten van het seizoen. Maar ook aanvallend kwam de thuisploeg deze middag niet in zijn kracht en de mannen van trainer Mark Kruize kwamen dan ook niet verder dan een aantal kleine kansen die niet konden worden omgezet in een treffer. Zelfs een in de ultieme slotfase gegeven strafschop was niet aan de thuisploeg besteed. De gewenste aansluiting bij de middenmoot was dan ook ver te zoeken en derhalve zal de ploeg van trainer Mark Kruize de komende weken veelal naar beneden moeten kijken.

Aanvankelijk ging de wedstrijd, onder leiding van scheidsrechter Haanstra uit Assen, gelijk op. DWZ misschien de ploeg waarbinnen de spelers elkaar gemiddeld het gemakkelijkst vonden; Westerwolde zoals zo vaak loerend op een counterkans. Tot hachelijk situaties voor beide doelen leidde dit vooralsnog niet, tot in de 20e minuut in de middencirkel een vrije trap aan de bezoekers werd toegekend. Waarschijnlijk zag aanvoerder Dionis Berisha vanuit een ooghoek dat doelman Bas Boonman van Westerwolde ver voor zijn doel stond. En misschien wel te ver, want gedragen door de wind vloog de bal met een mooie curve over de tevergeefs grabbelende sluitpost van de thuisclub tegen het net: 0 – 1. En daarmee was het prijsschieten voor de ploeg van trainer Jans Vazel nog niet voorbij. Op slag van rust was de gehele verdediging inclusief de doelman na een te korte terugspeelbal het speeltuig volledig kwijt. Voor Henri Hut was het daarna een kleinigheid om in de 43e minuut de bal voor de tweede keer deze middag in het lege doel te laten verdwijnen: 0 – 2. Vrij snel daarna vond arbiter Haanstra het wat betreft het eerste deel van de wedstrijd welletjes en stuurde beide teams dan ook naar de thee.

In de tweede helft een met de wind in de rug spelend Westerwolde dat alles in het werk stelde de aansluiting met DWZ te verkrijgen, maar daar op geen enkele manier in slaagde. Veel hele en halve kansen werden niet benut, maar ook DWZ kroop regelmatig uit z’n schulp en dook van tijd tot tijd gevaarlijk op voor het doel van de Vlagtwedders. Ook na het inbrengen van een aantal frisse krachten door beide ploegen kon er geen verandering in de tussenstand worden gebracht, waardoor het treffen als een wakkerend vuurtje dreigde uit te gaan. Maar toen plotsklaps in de extra tijd het moment waar na afloop van de wedstrijd nog het meest over werd nagesproken. Westerwolde kreeg een enigszins goedkoop gegeven strafschop in de schoot geworpen en toen doelman Brondon Kroon voorafgaand aan het nemen van deze strafschop volgens leidsman Haanstra onsportief gedrag vertoonde, werd de goalie op z’n tweede gele kaart getrakteerd en mocht hij vervroegd achter de omheining plaatsnemen. Niet ver daarvoor had Kroon al zijn eerste gele kaart na een slaande beweging (waar direct rood misschien wel op z’n plaats was) gekregen. Maar aan het eind van een minder florissante wedstrijd van de kant van Westerwolde zorgde waarschijnlijk concentratieverlies er voor dat captain Kevin v.d. Laan met een onbeheerst schot de bal vanuit de strafschop richting Parc Emslandermeer joeg. Direct hierna floot Haanstra voor de laatste keer deze middag en met een 2 – 0 overwinning voor DWZ op het scorebord verlieten beide ploegen het veld in de wetenschap dat DWZ de aansluiting bij Westerwolde voor elkaar had gekregen.

Opmerkelijk was het dat ook nu weer twee JO17-spelers van Westerwolde mochten debuteren. En daar waar fysieke kracht van belang is, wisten ook zij hun partijtje naar behoren mee te blazen. Maar tegelijkertijd geeft het meespelen van beide junioren ook aan dat de breedte van de selectie van de roodwitten dit seizoen behoorlijk heeft ingeboet. Voor de selectiespelers en de brede staf zorg om (zoals dat zo mooi heet) “bij elkaar te blijven” en te proberen de zure nederlaag van deze speelmiddag volgende week tegen Groen Geel in de stad Groningen (14.00 uur) weg te poetsen.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Kjell Luijten (46e min. Bram Bruggers) – Tim Huls – Peter Beens – Mikai Luijten (70e min. Lenn Bulder) – Wilco Huls (70e min. Stefan Veldhuis) – Kevin v.d. Laan (C) – Sander van Hoorn – Joran Luijten – René v.d. Laan – Lars te Bokkel (80e min. Leon Niestijl)

Scheidsrechters: dhr. M. Haanstra uit Assen

Amusementswaarde: 6-

Toeschouwers: 75

Bron en foto’s: HJ Pleiter

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