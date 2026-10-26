Abel en Hillie Wieske uit Nieuwe Pekela een briljanten paar

NIEUWE PEKELA – ’s Morgens moest manlief eerst nog even ‘op t örgel’ van de Chr. Gereformeerde kerk. Daarna was er voor Abel en Hilly Wieske in De Spil in Nieuwe Pekela meer dan tijd om met de hele familie hun 65-jarig huwelijk te vieren. Natuurlijk kwam burgemeester Jaap Kuin zondag langs om het briljanten paar te feliciteren.
Abel, geboren en getogen Nijpekelder wordt volgende week 90, maar dat betekent niet dat hij achter de geraniums zit. Integendeel. Hij bespeelt nog steeds elke zondag tijdens de dienst het kerkorgel. En dat doet hij al 75 jaar (!). ‘Ik dink dat ik in aal dij joaren aal Pekelder kerken wel had heb.’
Ook is hij gastheer bij museum Het Kapiteinshuis en vertelt hij de bezoekers honderduit over de roemruchte geschiedenis van Pekela, was hij voorzitter van de Schutsemarkt, vertelde hij schoolkinderen over de oorlog en was hij jarenlang actief in de politiek voor de AR, het CDA en een Pekelder afsplitsing ervan. Daarnaast was hij met zijn bombardon ook jarenlang de bas van muziekvereniging Excelsior. Maar in Pekela kent men Wieske nog het meest van het gelijknamige schildersbedrijf, opgericht in 1895.
Abel moest van zijn vader en verzetsheld Jacob eerst naar de Mulo. ‘Pa zee da’k meer leert mos hebben din hom’. Daarna volgde al gauw de ambachtsschool. Vervolgens moest hij in militaire dienst wat hem er niet van weerhield om in Appingedam, waar hij ook was gelegerd, zijn schildersgezeldiploma te halen.
Tot zijn 65ste bestierde hij het familiebedrijf. Toen moest hij noodgedwongen stoppen door een ernstige ziekte en nam zoon Martijn het bedrijf over.
Rond zijn achttiende leerde hij vrouw Hilly kennen. Met een stel kameraden op de fiets naar Oude Pekela of daar nog wat te beleven viel. En daar trof hij Hilly: ’n Hail schier wichtje en nog n haile goie partij ook’. Hillie bleek de dochter van bakker Drent aan de Feiko Clockstraat te zijn. Ze kregen meteen verkering om nooit meer uit elkaar te gaan.
Hilly (88)werkte destijds bij tricotagefabriek Westers & Zoon in de boekhouding. Westers bekend van de Stapp-sokken, die nog steeds worden gemaakt. Maar de Pekelder tricotagefabriek ging door de sokken op de fles omdat de werk- en wandelsokken te goed waren van kwaliteit. Je kon er jaren en jaren mee doen en dat ging ten koste van de omzet. ‘Ik heb nog tegen meneer Bram (Westers-red) zegt dat e de sokken veuls te goud muik,’
Maar toen Hillie zwanger werd van zoon Job stopte ze met werken en regelde de huishouding en zorgde voor de kinderen. Na Job kwamen Greet, Ineke en Martijn. ‘Dat was vrouger gewoon, as vraauw bleef je din bie hoes.’ En die rol heeft ze meer dan voortreffelijk vervuld.
Inmiddels is de familie Wieske uitgebreid met negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Bron: Gemeente Pekela